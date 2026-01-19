തോൽവി ഭയന്ന് സിപിഎം വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു; വിമർശനവുമായി സതീശനും സലാമും
സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുൻകാല ബന്ധങ്ങൾ ഓർമിപ്പിച്ച് സതീശനും സലാമും തിരിച്ചടിച്ചു. സമുദായ നേതാക്കളെ കാണുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് സതീശൻ.
Published : January 19, 2026 at 11:56 AM IST
തിരുവനന്തപുരം/മലപ്പുറം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയഭീതി മൂലം കേരളത്തിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തി രക്ഷപ്പെടാനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതകളെ തരാതരം പോലെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റേതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാമും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, എസ്ഡിപിഐ, പിഡിപി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുമായുള്ള സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുൻകാല ബന്ധങ്ങൾ ഓർമിപ്പിച്ചാണ് ഇരുവരും സിപിഎമ്മിൻ്റെ പുതിയ ആരോപണങ്ങളെ നേരിട്ടത്.
സതീശൻ്റെ നിലപാട്
വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ തൻ്റെ നിലപാടിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ആക്രമണങ്ങളെയും നേരിടാൻ തയാറാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. വിവിധ സമുദായ നേതാക്കളിൽ നിന്നും മറ്റും തനിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആശങ്കയില്ല. വർഗീയതയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി തോറ്റ് നിലത്തു വീണാലും അത് വീരോചിതമായ അന്ത്യമായിരിക്കുമെന്നും അല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് പിന്മാറാൻ താൻ തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റ് നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും സമയമാകുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമെന്നും താൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും ഔദ്യോഗിക നിലപാടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താനൊരു കോൺഗ്രസുകാരനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് താൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കേരളത്തെ തകർക്കാനും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ആര് ശ്രമിച്ചാലും അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
സമുദായ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
സമുദായ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മറുപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ രംഗത്തെത്തി. താൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല പലതവണ പെരുന്നയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ ചെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സമുദായ നേതാക്കളെയും കാണാറുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവർക്കൊപ്പം ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് താൻ പെരുന്നയിൽ പോയി ജി സുകുമാരൻ നായരെ കണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അതിന് ശേഷവും കെസി വേണുഗോപാലിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നപ്പോഴും താൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായും ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിപിഎമ്മിനെതിരെ സതീശൻ
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിപിഎം വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ രംഗത്തെത്തി. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഭരിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 42 വർഷമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സിപിഎമ്മിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നുവെന്ന് സതീശൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. ആ കാലയളവിൽ സിപിഎമ്മിന് അധികാരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആയിരുന്നോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി സിപിഎമ്മിന് ബന്ധമില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങളെയും അദ്ദേഹം തള്ളി. മുഖ്യമന്ത്രി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആസ്ഥാനമായ ഹിറ സെൻ്ററിൽ പോയി അമീറുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും അനുകൂലമായ വിഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും താൻ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിഷയം ആളിപ്പൊളിക്കാൻ നോക്കിയ നിലമ്പൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം പരാജയപ്പെട്ടതും യുഡിഎഫ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചതും അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളെ യുഡിഎഫ് ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ട് എന്നത് ആരുടെയും കൈയിലിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും അത് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുതൽ എംപി വരെ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും പള്ളികളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയി ഭാരവാഹികളെ കാണാറുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളോടും വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ്. താൻ ഒരിക്കലും ഒരു സമുദായത്തെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അത്തരത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പക്കൽ തെളിവുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഒരു സമുദായത്തോടും തനിക്ക് വിരോധമില്ലെന്നും സമുദായ നേതാക്കളെ കാണുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിമർശനവുമായി പിഎംഎ സലാം
സംസ്ഥാനത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം രംഗത്തെത്തി. ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെയും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെയും തരാതരംപോലെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പലരെക്കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുനടന്ന് സുഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പാർട്ടിയുടേതെന്ന് സലാം പരിഹസിച്ചു.
പിന്നീട് ഇവരെ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നതെന്നും മുൻ മന്ത്രി എകെ ബാലൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മന്ത്രിയായ സജി ചെറിയാൻ അത് തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്താകമാനം ഇല്ലാതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പിടിവള്ളിയും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിഭ്രാന്തിയാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾക്ക് കാരണമെന്ന് പിഎംഎ സലാം പറഞ്ഞു. മറ്റെല്ലാ നിലക്കും വോട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അവസാനിച്ചു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ഈ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ജൽപനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ലീഗ് ആളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സാമുദായിക സൗഹാർദത്തിനും പരസ്പര ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെപ്പോലൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കാണിച്ചുതരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ മാതൃകാപരമായ സംയമനം പാലിക്കുകയും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് ലീഗ്. മറ്റെല്ലാ പാർട്ടികളും അതത് പ്രദേശത്തെ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താറുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയുമായും കമ്മ്യൂണിസവുമായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് പലയിടത്തും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നിർത്താറുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
സിപിഎം നിലപാടുകൾക്കെതിരെ
മുസ്ലിം ലീഗിന് തീവ്രത പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ഉളവായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ മുഴുവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് സിപിഎം ആണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം ആരോപിച്ചു. മാതൃകാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ലീഗ്. അത് മറച്ചുവച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനോ എകെ ബാലനോ എന്തിനേറെ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും കേരളീയ പൊതുസമൂഹം അത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതിലും മോശമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പോകാനുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ ലീഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതകളെ തരാതരം പോലെ പ്രീണിപ്പിച്ചത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം പിഡിപിയെ വളർത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. പിഡിപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയെ പൊന്നാനിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണം നടത്തിയത് അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനായിരുന്നു. എസ്ഡിപിഐയുമായി ചേർന്ന് പത്തനംതിട്ട മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ടേം വരെ സിപിഎം ഭരണം നടത്തി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും എസ്ഡിപിഐക്ക് ഇല്ലാതെ പത്തനംതിട്ടയിൽ അവരെ തോൽപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എസ്ഡിപിഐയെയും പിഡിപിയെയും പോലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ലീഗിന് തീവ്രത പോരാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വളർത്തി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുത്ത് അവർക്കുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പിണറായി വിജയൻ്റെ പാർട്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന് ആ തൊപ്പി ഇടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും അത് ചേരില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വർഗീയ കാർഡ് ഇറക്കുന്നത്. എകെ ബാലനും സജി ചെറിയാനും നിരന്തരം ഈ കാർഡ് ഇറക്കുന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ഇനി നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം
മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സ്ഥാനാർഥികളും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിന്ദു സ്ഥാനാർഥികളും വിജയിക്കുന്നു എന്ന സജി ചെറിയാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ളിടത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുസ്ലിം സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുന്നില്ലേ എന്നും ഹൈന്ദവർ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുസ്ലിം സ്ഥാനാർഥിയെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥിയെയോ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. അവിടെ വോട്ടർമാരിൽ കൂടുതൽ വിഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുന്നത്. ബിജെപി പോലും മലപ്പുറത്ത് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് ഒരു ബാദുഷ തങ്ങളെ നിർത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ പാർട്ടികളും ആ പ്രദേശത്തെ വോട്ട് കിട്ടാൻ അവിടുത്തെ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ നോക്കി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
