'ടീം യുഡിഎഫ്' ആയി മാറണം, മുന്നണി വിട്ടവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം; നിർദേശങ്ങളുമായി കെ. മുരളീധരൻ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന സിപിഎം കോട്ടകളായ പയ്യന്നൂരിലെയും തളിപ്പറമ്പിലെയും വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്
Published : May 5, 2026 at 11:20 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും നിർണായക കാര്യങ്ങൾ ടീം യുഡിഎഫ് ആയി തീരുമാനിക്കണമെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. മുരളീധരൻ. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന സിപിഎം കോട്ടകളായ പയ്യന്നൂരിലെയും തളിപ്പറമ്പിലെയും വോട്ടർമാർക്ക് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് നന്ദി അറിയിച്ചു.
പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. സിപിഎം നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ധീരമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും സണ്ണി ജോസഫ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തവണ യുഡിഎഫിന് സാധിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി സിപിഎം നടത്തിയ കള്ളവോട്ട് ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾക്കായി. ജനാധിപത്യവിശ്വാസികളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് പാർട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൂട്ടായ നേതൃത്വം
ഒറ്റപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നും ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കണമെന്നും കെ. മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി ആവശ്യം. ഒരു പാർട്ടിയോ വ്യക്തിയോ മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണം. ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാലോചനകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ വേഗം പരിഹരിക്കണം. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മുന്നണിയിലെ വലിയ ഐക്യത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് ജാഗ്രത കാണിക്കണം. താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരെ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി മികച്ച സമിതി വേണം. എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രവർത്തന രീതിയാണ് നിലവിൽ വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണേണ്ടത്. ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഇടപെടാനാണ് എക്കാലവും മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ മികച്ച പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കണം. ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. വ്യവസ്ഥാപിതമായ വലിയ വേദിയിൽ നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുന്നണിയുടെ വിശ്വാസ്യത വലിയ തോതിൽ വർധിക്കും. ഏത് പ്രശ്നത്തിലായാലും ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് ഐക്യരൂപം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
സംഘടനാ സംവിധാനം
മുന്നണിയുടെ അടിയന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മാർഗരേഖ അനിവാര്യമാണ്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. സഖ്യകക്ഷികളുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയിലേക്ക് പാർട്ടികൾ മാറണം. മുതിർന്ന നേതാക്കളും യുവാക്കളും ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള യോജിപ്പ് താഴെത്തട്ടിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ കരുത്ത് നൽകും. ഏത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന ചിന്താഗതി വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. സമാന ചിന്തകൾ ഉള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ട് യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം
സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ തോതിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പുതിയ നയങ്ങൾ വേഗത്തിൽ രൂപീകരിക്കണം. മുന്നണി വിട്ടുപോയ പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണം.
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും അർഹമായ പരിഗണന നൽകണം. പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് മുന്നണിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. യുഡിഎഫ് എന്ന സംവിധാനം സാധാരണക്കാരുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണെന്നും അതെന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ നേതാക്കളും തയാറാകണമെന്നും മുരളീധരൻ നിർദേശിച്ചു.
