'എസ്‌ഐആറില്‍ തുടങ്ങി നേരിട്ടത് നിരവധി പ്രതിസന്ധി, എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലം യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷ ശരിവയ്‌ക്കുന്നു': സണ്ണി ജോസഫ്

എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വിജയ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍. ജനവിധി യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്.

SUNNY JOSEPH OVER EXIT POLL RESULTS KPCC PRESIDENT ABOUT EXIT POLL KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 WHO WILL BE THE NEXT CM KERALA
KPCC President Sunny Joseph (file) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 11:34 AM IST

തിരുവനന്തപുരം : യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയ സാധ്യത ശരിവയ്‌ക്കുന്ന എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നതെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്. ജനവിധിയെ തങ്ങള്‍ മാനിക്കുമെന്നും ജനവിധി യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം. എസ്‌ഐആർ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ മുതല്‍ നിരവധി പ്രതിസന്ധികള്‍ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നേരിട്ടൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനെയും തരണം ചെയ്‌ത് നാലാം തീയതി പുറത്ത് വരുന്ന വിധി യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വിജയ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ രംഗത്തുവന്നു. എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വിജയം യുഡിഎഫിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ പ്രതികരിച്ചു. യുഡിഎഫിന്‍റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം വിജയം കണ്ടു എന്നതാണ് എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്‍റെ ജനവിരുദ്ധ പ്രവർത്തങ്ങളാണ് ഈ ജനാവിധിക്ക് കാരണം. ഈ സർക്കാർ ഒരു സ്വപ്‌നലോകത്തായിരുന്നു. നാട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസിലാക്കിയില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നുവെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

