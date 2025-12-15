Kerala Local Body Elections2025

'കൈയ്യും കാലും വെട്ടും, തല്ലിയവരെ തിരിച്ചു തല്ലാതെ പ്രസ്ഥാനം വിട്ട് പോവില്ല' കൊലവിളി പ്രസംഗവുമായി യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ

മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടന്ന സംഘർഷമാണ് കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ എത്തിച്ചത്.

UDF workers threat speech (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 12:35 PM IST

മലപ്പുറം: കൊലവിളി പ്രസംഗവുമായി വളാഞ്ചേരിയിലെ വട്ടപ്പാറയിലെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ. വളാഞ്ചരി നഗരസഭാ മുന്‍ കൗണ്‍സിലറായ ബാവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിഹാബുദ്ദീനാണ് കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയത്. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ തല്ലിയവരുടെ കാലും കൈയ്യും വെട്ടുമെന്നും അല്ലാതെ വെറുതെയിരിക്കില്ലെന്നും പ്രസംഗത്തിനിടെ ഭീഷണി മുഴക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വട്ടപ്പാറ ഡിവിഷനിൽ 33 വാർഡിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ വട്ടപ്പാറയിൽ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ നേരിയ സംഘർഷം ഉണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൊലവിളി പ്രസംഗം നടന്നത്.

കൊലവിളി പ്രസംഗവുമായി യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ (ETV Bharat)

'മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകർക്ക് നേരെ കയ്യോങ്ങിയവരുടെ കൈ വെട്ടി മാറ്റും. ഞങ്ങളുടെ കെഎംസിസിയുടെ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയെ തല്ലിയവരെ തിരിച്ചു തല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിട്ട് പോവില്ല. ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വീട്ടിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ കാൽ തച്ച് മുറിച്ചിച്ചല്ലാതെ ഈ പ്രസ്ഥാനം പിന്നോട്ട് പോവില്ല. എല്ലാവരുടേയും പേര് എടുത്ത് പറയും, പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒറ്റ തന്തയ്‌ക്ക് പിറന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരണം. പെണ്‍വാണിഭ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല മറിച്ച് മാന്യമായി വോട്ട് ചോദിച്ച് വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. പണം വച്ചോ പവറ് വച്ചോ ജയിപ്പിച്ചതല്ല, ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്‌താണ് ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പ്രതികാരമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടും. എതിർക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടുകാല്‍ തല്ലിയൊടിക്കും' ശിഹാബുദ്ദീന്‍ ഭീഷണി മുഴക്കി.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊലവിളി പ്രസംഗവും അക്രമവും നടത്തുയിരുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കള്‍ വീട്ടില്‍ കിടന്നുറങ്ങില്ലെന്നും അരിവാള്‍ കൊണ്ട് ചില പ്രയോഗങ്ങള്‍ അറിയാമെന്നും ഫറോക്ക് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗം സമീഷ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മലപ്പുറം പിടിച്ച് അടക്കി മുസ്ലിം ലീഗ്

ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലപ്പുറം മൊത്തം മുസ്ലിം ലീഗ് ആധിപത്യമായിരുന്നു. ജില്ലയില്‍ സിപിഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ആകെ മേല്‍ക്കയ്യുള്ള നിലമ്പൂര്‍, പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരസഭകളില്‍ പോലും യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ യുഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി. കോട്ടതകര്‍ത്ത് 37 വാര്‍ഡുകളില്‍ 21 ഇടത്ത് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചു. നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫിന് ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവുണ്ടായി. ആകെയുള്ള 36 ഡിവിഷനുകളിൽ 28 സീറ്റും നേടി ആധികാരിക വിജയത്തോടെയാണ് യുഡിഎഫ് നഗരസഭ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് കരകയറി മുസ്‌ലിം ലീഗ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കാഴ്‌ചവച്ചത്.

