അടൂർ പ്രകാശിന് പിന്നിൽ മറ്റാരോ ഉണ്ട്; യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ. മുരളീധരൻ
ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു
By PTI
Published : October 19, 2026 at 2:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെതിരെ നിരന്തരം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിന് പിന്നിൽ മറ്റാരോ ഉണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ, ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന്നണിക്കുള്ളിലെ കൂടിയാലോചനകളില്ലായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അടൂർ പ്രകാശ് പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായത്.
ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വമുണ്ട്. അവർ ഉചിതമായ സമയത്ത് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കെ. മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗം ചേരുമ്പോൾ ഈ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിലെ ഇത്തരം പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശം ഹൈക്കമാൻഡ് നൽകിയേക്കും.
യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ തന്നോട് പാർട്ടിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഒരു കാര്യവും ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അടൂർ പ്രകാശ് നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വിമർശനം. സർക്കാരിൻ്റെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ താനും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിയുന്നതെന്നും അതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്. മുൻ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുധാകരനെ പുകച്ചു പുറത്തുചാടിച്ചതുപോലെ യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് തന്നെയും പുറത്താക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു.
തന്നെ അറിയിക്കാതെയാണ് പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞതുമുതൽ തന്നെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ എ.ഐ.സി.സിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ താൻ അറിയാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പാർട്ടിയോടും മുന്നണിയോടും ആലോചിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്നാണ് നിലവിൽ ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം. കാബിനറ്റ് റാങ്കിലേക്കുള്ളവരെ നിശ്ചയിച്ചതും താൻ അറിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കടുത്ത അതൃപ്തിയുമായി അടൂർ പ്രകാശ് രംഗത്തെത്തിയത്. അദ്ദേഹം പരസ്യവിമർശനം ഉന്നയിച്ചതോടെ പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളിലടക്കം കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന കൺവീനറുടെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ
മണ്ഡല മകരവിളക്ക് പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്തിൽ എത്താൻ കൂടുതൽ ബസ് സർവീസുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കൂടിയായ കെ. മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു.
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തീർഥാടകർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
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