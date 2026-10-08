സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപദ്ധതി നാളെ അവസാനിക്കും; പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ നൂറുശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച് 39 വകുപ്പുകൾ
പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ 39 വകുപ്പുകൾ നൂറുശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത് ധനകാര്യ, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുകളാണ്
Published : October 8, 2026 at 6:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറുദിന കർമപദ്ധതി നാളെ അവസാനിക്കും. 50 വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 589 പദ്ധതികൾ നൂറുദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതുവരെ 564 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 25 എണ്ണം മാത്രമാണ് പകുതി വഴിയിലുള്ളത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ നൂറുദിന കർമപദ്ധതി 50 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 2.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് യാഥാർഥ്യമായിരുന്നത്. അടുത്ത 50 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നിർവഹണം വേഗത്തിലായത്. 67 ശതമാനം പുരോഗതിയുമായി ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച കർമപദ്ധതി ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. കൃഷി അനുബന്ധം, ഊർജ മേഖല, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണമേഖല, പൊതുസേവനമേഖല, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, സാമൂഹിക സേവനമേഖല, സാമ്പത്തിക സേവനമേഖല, വ്യവസായ സംരംഭകമേഖല, സഹകരണമേഖല, ജലവിഭവ ജലസേചനമേഖല, ഗതാഗത പൊതുമേഖല എന്നിങ്ങനെ 11 മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് കർമപദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ 39 വകുപ്പുകൾ നൂറുശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത് ധനകാര്യ, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുകളാണ്. പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ 83 ശതമാനം പുരോഗതിയാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കൈവരിച്ചത്.
കേരളത്തിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും നിലവിലുള്ളവ വിപുലീകരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതിയിലുള്ള പരമാവധി വായ്പ രണ്ട് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോടിയായി വർധിപ്പിക്കുന്നതും റബറിൻ്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയായി ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതിയും ധനകാര്യ വകുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ, ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കും കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി നേരിട്ട് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി 2026ലെ കേരള ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയായ വൺ കേരള കരുതൽ മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല.
32 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് 25 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി 91 ശതമാനമാണ് പുരോഗതി കൈവരിച്ചത്. പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കുക, വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ വികസനം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കാൻ വകുപ്പിനായിട്ടില്ല.