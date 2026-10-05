സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപദ്ധതി അവസാനിക്കാൻ നാലുദിവസം മാത്രം; ഏറ്റവും പിന്നില് ധനകാര്യ വകുപ്പ്, പൂർത്തിയാകാനുള്ളത് 143 പദ്ധതികൾ
50 വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 598 പദ്ധതികൾ നൂറുദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതുവരെ 455 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 143 എണ്ണം പകുതി വഴിയിലാണ്.
Published : October 5, 2026 at 2:11 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറുദിന കർമപദ്ധതി അവസാനിക്കാൻ നാലുദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ്. 67 ശതമാനം പുരോഗതിയാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് 96 ദിവസം കൊണ്ട് കൈവരിച്ചത്. 50 വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 598 പദ്ധതികൾ നൂറുദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതുവരെ 455 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 143 എണ്ണം പകുതി വഴിയിലാണ്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ നൂറുദിന കർമപദ്ധതി 50 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 2.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് യാഥാർഥ്യമായിരുന്നത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് വിലയിരുത്താൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു.
കർമപദ്ധതി അവസാനിക്കുന്നത് ഒൻപതിന്
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച കർമപദ്ധതി ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. കൃഷി അനുബന്ധം, ഊർജ മേഖല, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണമേഖല, പൊതുസേവനമേഖല, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, സാമൂഹിക സേവനമേഖല, സാമ്പത്തിക സേവനമേഖല, വ്യവസായ സംരംഭകമേഖല, സഹകരണമേഖല, ജലവിഭവ ജലസേചനമേഖല, ഗതാഗത പൊതുമേഖല എന്നിങ്ങനെ 11 മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് കർമപദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ 20 വകുപ്പുകൾ നൂറുശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത് ധനകാര്യ, സാംസ്കാരിക വകുപ്പുകളാണ്. ഇരുവകുപ്പുകളും 67 ശതമാനം പുരോഗതിയാണ് 96 ദിവസം കൊണ്ട് കൈവരിച്ചത്.
പിന്നിലായി ധനകാര്യ, സാംസ്കാരിക, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ
കേരളത്തിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും നിലവിലുള്ളവ വിപുലീകരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതിയിലുള്ള പരമാവധി വായ്പ രണ്ടുകോടി രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ചുകോടിയായി വർധിപ്പിക്കുന്നതും റബറിൻ്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയായി ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതിയും ധനകാര്യ വകുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ, ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കും കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി നേരിട്ട് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി 2026ലെ കേരള ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയായ വൺ കേരള കരുതൽ മിഷൻ എട്ടുശതമാനം പുരോഗതി മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കൈവരിച്ചത്.
സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൽ ആറ് പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. അതിൽ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം മൃഗശാലയിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് നവീകരണം, കോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗ്യാലറി കൃഷ്ണമേനോൻ മ്യൂസിയത്തിലെ നവീകരിച്ച ഗ്യാലറിയിലെ പ്രദർശന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല. 41 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് 13 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി 78 ശതമാനമാണ് പുരോഗതി കൈവരിച്ചത്. പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കുക, സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഹെൽത്ത് കേഡറ്റ്സ് പദ്ധതി, ആദിവാസി മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള പദ്ധതി, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് കിടക്ക അവകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതി എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കാൻ വകുപ്പിനായിട്ടില്ല.
മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പും പിന്നിലാണ്. 17 പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഏഴെണ്ണം മാത്രമാണ് 96 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായത്. 80 ശതമാനം പുരോഗതിയാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് കൈവരിച്ചത്. നോർക്ക, സാമൂഹ്യനീതി, കായിക, ഗതാഗത വകുപ്പുകളും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പിന്നിലാണ്.