വിടാതെ വിവാദങ്ങൾ: യുഡിഎഫ് ഭരണം മൂന്നാം മാസത്തിലേക്ക്; സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകാൻ പാർട്ടിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസിൽ വിമർശനം
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സർക്കാരും മുന്നണിയും പാർട്ടിയും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവധാനതയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്
Published : August 4, 2026 at 8:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് മൂന്ന് മാസം തികയാൻ ദിവസങ്ങൾ ശേഷിക്കുേമ്പാഴും വിവാദങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായാണ് പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളായ സിപിഎം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽഡിഎഫും, ബിജെപിയും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നൂറു ദിവസം തികയും മുമ്പ് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണമുയർത്തി എൽഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധവും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സർക്കാരും മുന്നണിയും പാർട്ടിയും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവധാനതയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്.
വിടാതെ വിവാദങ്ങൾ: സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ ബന്ധു നിയമനം
സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മന്ത്രിസഭാംഗവും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനുമായ സണ്ണി ജോസഫാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആദ്യ വടി നൽകിയത്. സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരീഭർത്താവും ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബെന്നി തോമസിൻ്റെ നിയമനം വിവാദമായിട്ടും അതിനെ ന്യയീകരിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ് രംഗത്തിറങ്ങുകയും വിഷയം ആളിക്കത്തിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് ബെന്നിയുടെ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ഇതിന് പുറമേ മന്ത്രി കെ എ തുളസിയുടെ ഡ്രൈവറായി ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരനെ നിയമിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിയും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വന്നു. പല മന്ത്രി മാരുടെ വകുപ്പുകളിലും ഇതര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ അംഗമായിരുന്നവർക്ക് നിയമനം നൽകിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കവേ തൊട്ട് പിന്നാലെ നടന്ന പ്ലീഡർ നിയമനത്തിലും രാഷ്ട്രീയമായി കല്ലുകടിച്ചു.
വിവിധ അഭിഭാഷക നിയമനങ്ങൾ
മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമവകുപ്പ് ആദ്യം ഇറക്കിയ ഉത്തരവുകളിലൊന്നിൽ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ കമ്പനിക്ക് (സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്) വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കെ ബി പ്രദീപിനെ ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവെച്ചൊഴിയേണ്ടി വന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെ നടന്ന ഗവ.പ്ലീഡർ നിയമനങ്ങളിൽ എസ്എഫ്ഐ, എബിവിപി ബന്ധമുള്ള അഭിഭാഷകരെ നിയമിച്ചെന്നു കാട്ടി കെഎസ്യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗവും രംഗത്തിറങ്ങിയതും ഭരണത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു. വിഷയം ഏറ്റുപിടിച്ച് മുഖ്യമ്രന്തിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി.
നിയമനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പട്ടികയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആരോപണങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയർന്നതോടെ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് നിയമനം നടത്തിയതെന്ന് കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമുയർത്തി. അതോടെ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗവും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ ഒരു യുവ എംപിയുടെ ശുപാർശയിലാണ് മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിൻ്റെ നിയമനം നടന്നതെന്ന് മുൻ മന്ത്രി കെ ബാബുവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുമെത്തി. അത് താനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമന ശുപാർശയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഇടുക്കി എംപി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് രംഗത്ത് വന്നതോടെ വിവാദങ്ങൾ ശമിച്ചു.
ശേഷാദ്രിനാഥൻ നിയമന വിവാദം
തൊട്ട് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി എൻ ശേഷാദ്രിനാഥനെ നിയമിക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഈ നിയമനം വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി എം നിയാസ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയതോടെ വീണ്ടും വിവാദമുയർന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശേഷാദ്രിനാഥനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു നിയാസിൻ്റെ പരാതി.
ശേഷാദ്രിനാഥൻ പഠനകാലത്ത് എസ്എഫ്ഐ നേതാവായിരുന്നെന്നും പിന്നീട് സംഘപരിവാർ അനകൂലിയാണെന്നും കോൺഗ്രസുമായി ഒരുതരത്തിലും ബന്ധമില്ലായത്തയാളെ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിച്ചതിൻ്റെ അമർഷവും അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളെ തള്ളി ശേഷാദ്രിനാഥൻ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു. പി എം നിയാസിന് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെന്നും എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
തനിക്ക് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുമായോ മറ്റ് ജാതിമത സംഘടനകളുമായോ യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. താൻ കേരള ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും ഓൾ ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷദ്വീപിൽ ജഡ്ജിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച വേളയിലെ ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങളും തെറ്റാണെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇതോടെ ഉയർന്ന് പൊങ്ങിയ വിവാദങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങി.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി
സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമില്ലെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണവും രാഷ്ട്രീയമായി സർക്കാരിന് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വൈദ്യുത മ്രന്തിയായിരുന്ന ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ രൂപീകരിച്ച കരാർ റദ്ദാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായതെന്ന യുഡിഎഫ് വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിലും അതിനെ ജനങ്ങൾ അത്ര കണ്ട് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. വൈദ്യുത മന്ത്രിയുടെ ന്യയീകരണങ്ങളും എങ്ങുമെത്തിയില്ല. നിലവിൽ മഴകനക്കുകയും ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പുരയുന്ന സ്ഥിതിയും സംജാതമായതോടെ വൈദ്യുതി നിന്ത്രണം പിൻവലിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിഎം ശ്രീ വിവാദം
കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ പിഎം ശ്രീയിൽ നിന്ന് ഇനി പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ചൂടേറിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയും ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇക്കഴിഞ്ഞയിടെ രാജ്യസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി മുസ്ലിം ലീഗ് എംപി പി വി അബ്ദുൾ വഹാബിന് നൽകിയ മറുപടിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കുന്നതായി.
പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറിയാൽ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നഷ്ടമാകുകയെന്ന് മന്ത്രി മറുപടിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് വീണ്ടും ചർച്ചകളെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പുറമേ യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ പിഎം ശ്രീ ചർച്ചയായെന്നും ഇനി മാറാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മുന്നണി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞതും വിവാദമായി.
എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിഷയത്തിലുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പം മുതലെടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷവും ശ്രമമാരംഭിച്ചു. എന്നാൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ എന്ത് കൊണ്ട് പിന്മാറിയില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ എൽഡിഎഫിനും സിപിഎമ്മിനും ഉത്തരം മുട്ടി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നിലവിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാവും അന്തിമ തീരുമാനം എന്തായാലുമുണ്ടാവുക.
തദ്ദേശ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടെ വിവാദ ഉത്തരവ് : ക്ഷീണം യുഡിഎഫിന്
കാപ്പാ കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ്റെ അവധി അപേക്ഷയിൽ അനുകൂല നടപടിയെടുത്ത തദ്ദേശവകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടെ വിവാദ ഉത്തരവും യുഡിഎഫിന് രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കി. മന്ത്രിയുടെയും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഫയലിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് അത് പോറലേൽപ്പിച്ചു. വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ക്ഷീണമുണ്ടായെന്ന വികാരം കോർപ്പറേഷനിലെ കക്ഷി നേതാവ് കൂടിയായ കെ എസ് ശബരീനാഥൻ തദ്ദേശമന്ത്രി കെ എം ഷാജിയോട് പങ്കുവെച്ചെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എസ്കോർട്ട് പരോൾ ലഭിക്കില്ലെന്നിരിക്കെ, അംഗത്വം നിലനിർത്താൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് മുഖേന അവധി അപേക്ഷ നൽകാനും അത് കൗൺസിൽ വോട്ടിനിട്ട് പാസാക്കിയാൽ അയോഗ്യത ഒഴിവാക്കാമെന്നും കാണിച്ച് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നല്കിയ കുറിപ്പാണ് തിരിച്ചടിയായത്. ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അവർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കാൻ ഇനിയും നടപടിക്രമങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്ടർ യാത്രയും മിന്നൽ പ്രളയത്തിനിടയിലെ സൽക്കാരവും
അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയതാണ് നിലവിൽ ഉയർന്ന് വന്നട്ടുള്ള വിവാദം. സർക്കാർ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഒരു നിക്ഷേപക സംഘത്തെ കാണാനാണ് താൻ പോയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിട്ടും വിവാദം അടങ്ങുന്നില്ല. ഏത് നിക്ഷേപക സംഘത്തെയാണ് കാണാൻ പോയതെന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിക്ഷേപക സംഘമില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് സിപിഎം വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം, മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിഐപികളുടെ യാത്ര, ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടിയന്തര യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. ഇതിന് പുറമേ സംസ്ഥാനത്ത് മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയും ചോദ്യമുയരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സി ഹരിദാസിനെ കാണാനെത്തിയ താൻ സി ഹരിദാസിൻ്റെ അയൽവാസിയും അടുത്ത സുഹൃത്തായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് വിശദീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അന്നത്തെ മുഖ്യമ്രന്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹമുയർത്തി.
പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രയും സി പി ജോണിൻ്റെ വിവാദ പരാമർശവും
സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച പ്രിയദർശിനി സൗജന്യയാത്രയിൽ സ്ത്രീകൾ തള്ളിക്കയറുന്നുവെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണിൻ്റെ പരാമർശമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിവാദമായിട്ടുള്ളത്. സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സ്ത്രീകൾ തള്ളിക്കയറുകയാണെന്നും എന്നാൽ മക്കളെ ഫീസ് നൽകി സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ഫീസില്ലാത്ത സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ പോലും മക്കളെ വിടില്ല, ബസ് വന്നാൽ പൈസ കുറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ തള്ളിക്കയറും. അസുഖം വന്നാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോകില്ല. പകരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിൽ കിടക്കുമെന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അതിശയിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് വലിയ വാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി തന്നെ രംഗത്തെത്തി. സ്ത്രീകളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് താൻ സംസാരിച്ചതെന്നും തൻ്റെ വാക്കുകൾ വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത സാമ്പത്തികമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ താനടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സങ്കടകരം. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും കേരളത്തിലുള്ളവർ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുന്നു എന്നൊന്നും താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സി പി ജോൺ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രവർത്തന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്, വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിരോധിക്കാതെ പാർട്ടി
എന്നാൽ കെഎസ്യുവിൻ്റെ നടപടികളെ ആദ്യം വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നീട് അവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി. പ്ലീഡർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ അവരോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റൊരു വിവാദത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുകയോ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെയും സർക്കാരിനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധമുയർത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി വിമർശിക്കുന്നുവെന്ന വികാരവും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന വികാരവും പാർട്ടിയിലെ ഒരുഒ വിഭാഗം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്.
നിലവിൽ പല വിഷയങ്ങളിലും വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നത് കൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റേത് മോശം പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഭരണത്തിലേറിയിട്ടുള്ള മുന്നണിയുടെ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും അവധാനത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പല വിവാദങ്ങളും ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റായി അവസാനിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പാർട്ടി സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം വസ്തുതാപരമാണെന്നും കെപിസിസിക്ക് മുഴുവൻ സമയ അധ്യക്ഷനില്ലാത്തത് കോൺഗ്രസിനെ നിർജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: കനത്ത മഴ; അഞ്ചു ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി