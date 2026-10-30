സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ; ഇതുവരെ നൽകിയത് രണ്ടുലക്ഷം കണക്ഷനുകൾ
പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്കായി ബജറ്റിൽ 88.87 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2026 ഒക്ടോബർ 23 വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2,04,591 കെ ഫോൺ കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 30, 2026 at 1:58 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വൻ അഴിമതി ആരോപിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട്. 2023ൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം ആരംഭിച്ച കെ ഫോൺ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതുവരെ രണ്ടുലക്ഷം കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള വി ഡി സതീശൻ്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്കായി ബജറ്റിൽ 88.87 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഐടി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി
2026 ഒക്ടോബർ 23 വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2,04,591 കെ ഫോൺ കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 35,349 കണക്ഷനുകൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നൽകിയത്. ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 34,505 കിലോമീറ്ററിലധികം ഫൈബർ ശൃംഖല കെ ഫോൺ സ്ഥാപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനും നെറ്റ്വർക്ക് വ്യാപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐടി വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ എതിർത്ത പദ്ധതി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് ഐടി വകുപ്പ്. അതിനുവേണ്ടി 2026- 27 സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്കായി 88.87 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ വകയിരുത്തിയത്.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം തുടർന്നുണ്ടായ ടെൻഡർ തുകയിലെ വർധനവാണ് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ച ആരോപണം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1,028 കോടി രൂപ കണക്കാക്കിയ പദ്ധതി, ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 1,531 കോടി രൂപയായി (ഏകദേശം 520 കോടി രൂപയുടെ വർധനവ്) ഉയർത്തിയെന്നും ഇത് അഴിമതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എ ഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന കമ്പനിക്ക് കെ ഫോൺ പദ്ധതിയിലും വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഉപകരാറുകൾ നൽകിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു.
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പദ്ധതിയുടെ ഭരണാനുമതി തുകയായ 1,028 കോടി രൂപയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിപാലന ചെലവ് മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും, എന്നാൽ ടെൻഡർ നൽകിയപ്പോൾ ഏഴുവർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിപാലന ചെലവുകളും ജി എസ് ടിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 1,628 കോടി രൂപയായതെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ന്യായീകരണം.
ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യത്തിനാണ് കരാർ നൽകിയതെന്നും സുതാര്യമായാണ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വാദിച്ചിരുന്നു.കെ ഫോൺ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി ഡി സതീശൻ്റെ ഹർജി 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.
കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ കരാർ നടപടികളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടോ നിയമവിരുദ്ധതയോ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എ കെ ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് ശ്യാം കുമാർ വി എം എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണം. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നും സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിയമസഭയ്ക്ക് വിശദമായ പരിശോധന നടത്താവുന്നതാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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