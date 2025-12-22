ഭരണം പിടിക്കാൻ ചടുലനീക്കങ്ങളുമായി യുഡിഎഫ്; തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക തന്ത്രം
അവസാന നിമിഷത്തെ തർക്കങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഒഴിവാക്കി, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമാനമായി കൂടുതൽ ഐക്യത്തോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യം
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ വിജയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം കരുത്താക്കി, കൂടുതൽ പാർട്ടികളെ യുഡിഎഫുമായി സഹകരിപ്പിച്ചും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ വേഗത്തിലാക്കിയും കേരളം പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളുമായി ചടുലവേഗത്തിൽ യുഡിഎഫ് പടക്കളത്തിലേക്ക്.
അവസാന നിമിഷത്തെ തർക്കങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഒഴിവാക്കി, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമാനമായി കൂടുതൽ ഐക്യത്തോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ജനുവരിയോടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി, ഓരോ ഘടകകക്ഷികൾക്കും നേരത്തെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം നടത്തുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് മുന്നണി.
അടിത്തട്ടിൽ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ സഹകരിപ്പിക്കുക എന്ന നയത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടികളെ യുഡിഎഫിന്റെ അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കിയത്.
എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ താൻ യുഡിഎഫിലേക്കില്ലെന്നും, അത്തരത്തിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവിടണമെന്നും വെല്ലുവിളിച്ച് കേരള കാമരാജ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ രംഗത്തെത്തിയത് മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. എൻഡിഎയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഘടകകക്ഷികളെ യുഡിഎഫിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന അവകാശവാദം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ നടത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ മുന്നണി പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്തൊന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
ഭാവിയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മുന്നണിയിൽ ഘടകകക്ഷിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ കത്ത് നൽകിയതെന്നും, എന്നാൽ അസോസിയേറ്റ് അംഗമാക്കാമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നതെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം അസോസിയേറ്റ് അംഗമാകുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് യുഡിഎഫ് കൂടുതൽ വിപുലമായ സംവിധാനമായി മാറുമെന്ന സൂചന വി.ഡി. സതീശൻ നൽകി. മുന്നണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കക്ഷികളെ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കമെങ്കിലും അവർ ആരെന്നത് സസ്പെൻസായി നിലനിർത്താനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. ജനുവരിയിൽ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഫെബ്രുവരിയിൽ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാഥ നടത്തും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലകളുടെ ചുമതല മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം കോൺഗ്രസിൽ ആരംഭിച്ചു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗമുണ്ടായിട്ടും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും. ഈ ജില്ലകളിലെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥികളെ പരീക്ഷിച്ച് മേൽക്കൈ നേടാനാണ് തീരുമാനം.
നിയമസഭയിൽ 100 സീറ്റുകൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് കോൺഗ്രസ്. പുതുവത്സരത്തിന് ശേഷം ജനുവരി 4, 5 തീയതികളിൽ ബത്തേരിയിൽ നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകും.
