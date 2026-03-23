പാലക്കാട്ടെ 'ഡീൽ' വാദം തോൽവി സമ്മതിക്കൽ; 'കോമാളി' പരാമർശത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് തോമസ് ഐസക്

പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ചർച്ചയാകണമെന്നും തോമസ് ഐസക്

Published : March 23, 2026 at 12:29 PM IST

പത്തനംതിട്ട: പാലക്കാട് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന 'ഡീൽ' ആരോപണങ്ങൾ യുഡിഎഫിൻ്റെ തോൽവി ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ നടത്തിയ 'കോമാളി' പ്രയോഗം മനോവിഷമുണ്ടാക്കിയതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ വിമർശനം വ്യക്തിപരമല്ലെന്നും പൂർണമായും രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും ഐസക് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനാർഥിയുടെ അഭിനയമികവിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലെ ഗൗരവമില്ലായ്മയെയാണ് താൻ ചോദ്യം ചെയ്തത്. മധ്യേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചും പലസ്തീൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്കും കോൺ​ഗ്രസിനും നിലപാടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ആ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ള പിഷാരടിയുടെ അരാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെയാണ് താൻ വിമർശിച്ചതെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു

"പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമില്ലായ്മയാണ്. ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളുടെ വോട്ട് ലഭിക്കുക?" - തോമസ് ഐസക് ചോദിച്ചു.

പാലക്കാട് യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് വോട്ടുകൾ ചോരുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള എൽഡിഎഫിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഇത് മുന്നണിയുടെ വിജയസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൽഡിഎഫിന് ആരുമായോ ഡീൽ ഉണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തുന്നത്.

കോൺഗ്രസിനെ വിജയിപ്പിക്കാനോ പരാജയപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള യാതൊരു 'അച്ചാരവും' എൽഡിഎഫ് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. യുഡിഎഫ് ഉന്നയിക്കുന്ന ഡീൽ വാദം അവരുടെ തോൽവി സമ്മതിക്കലാണെന്നും പാലക്കാട് എൽഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

' കോമാളി വേഷം കെട്ടുന്ന ഇത്തരം നടന്‍മാരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയിട്ട് വോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ' എന്നായിരുന്നു തോമസ് ഐസക് ചോദിച്ചത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർഥി സിനിമക്കാരനായ രമേഷ് പിഷാരടിയല്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനായ രമേഷ് പിഷാരടിയാണെന്നുമാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

അതേസമയം തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ കോമാളി പ്രയോ​ഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി. തോമസ് ഐസക്കിനോട് സ്നേഹം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും സംസ്കാരം സമരം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതല്ലെന്നും തനിക്ക് സംസ്കാരം കൂടിയുണ്ടെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി വ്യക്തമാക്കി. കലാകാരന്മാർ എന്നാണ് സിപിഎമ്മിന് വെറുക്കപ്പെട്ടവരായതെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി ചോദിച്ചു. ഒപ്പം നിൽക്കാത്തവർ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവർ ആണെന്ന നിലപാട് ശരിയല്ലെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു.

Also Read: സിപിഎം ബിജെപി ഡീല്‍ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, മാര്‍ കുറിലോസിന് മറുപടി

