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തെരുവുവിളക്കുകൾ മുതൽ പൊതുശൗചാലയങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥ വരെ; കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് കൗൺസിലമാർ

ആറുമാസത്തിലേറെയായി നഗരത്തിലെ വിവിധ ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ നഗരസഭ ഭരണസമിതി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരുടെ ആരോപണം.

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UDF Councilors protest in Kalpetta Muncipality (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 7:08 PM IST

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വയനാട്: കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ച് യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാർ. തെരുവുവിളക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് മുതൽ പൊതുശൗചാലയങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥ വരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഒരാഴ്‌ചക്കകം നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ആറുമാസത്തിലേറെയായി നഗരത്തിലെ വിവിധ ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ നഗരസഭ ഭരണസമിതി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരുടെ ആരോപണം. നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തെരുവുവിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ രാത്രിയാത്രക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലും മറ്റ് വേദികളിലും പലതവണ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് കൗൺസിലർമാർ പറയുന്നത്.

റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വൈകുന്നതും പഴയ ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിലെ പൊതുശൗചാലയം ഒരാഴ്‌ചയായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. പിഡബ്ല്യുഡി റോഡിലെ ശൗചാലയവും പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് കൗൺസിലർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് കൗഷസിലർമാർ (ETV Bharat)

പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഒരാഴ്‌ചക്കകം അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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അതേസമയം ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ പ്രതികരിച്ചു. തെരുവ് വിളക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയുടെ ചെയർമാൻമാർ മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലും നടത്താത്തെ ഫണ്ട് പോലും കൃത്യമായി മാറ്റിവെക്കാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമാണ് ഫണ്ടായി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഫണ്ടിന് കോഴിമുട്ടപോലുള്ള ചെറിയ ബൾബുകളാണ് കരാറുകാരൻ തെരുവുവിളക്കിനായി കൊണ്ടുവന്നത്.

ഒരു മിന്നൽ അടിച്ചാലോ കാറ്റ് അടിച്ചാലോ പോലും ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയാണെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഏജൻസികളുടെയെല്ലാം കലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി പുതിയ ക്വേട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് ടെൻ്റർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് പുതിയ കരാറുകാർ വന്നാൽ മാത്രമേ തെരുവുവിളക്ക് പഴയത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുമെന്ന് യുവജന സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്‌ചക്കകം നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് നിലവിൽ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നടപ്പായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിലാണ് പ്രതിപക്ഷം.

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