യുഡിഎഫ് കൺവീനറെ ഒന്നും അറിയിക്കുന്നില്ല; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി അടൂർ പ്രകാശ്
ദേവരാജന്റെയും മുനീറിന്റെയും നിയമനം താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ അറിയുന്നത്. മുമ്പ് നടന്ന നിയമനങ്ങളും യുഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് മറുപടി നൽകാനാവുന്നില്ല.
Published : October 1, 2026 at 2:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ തന്നോട് പാര്ട്ടിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഒരു കാര്യവും ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് തുറന്നടിച്ച് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂർ പ്രകാശ് എംപി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ അറിയുന്നതെന്നും തനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. എഐസിസിയെ അതൃപ്തി അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് എഐസിസിയാണ്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ തന്നോട് ഒരു കാര്യവും ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യവും യുഡിഎഫ് കൺവീനറെ അറിയിക്കുന്നില്ല. ദേവരാജന്റെയും മുനീറിന്റെയും നിയമനം താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ അറിയുന്നത്. മുമ്പ് നടന്ന നിയമനങ്ങളും യുഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് മറുപടി നൽകാനാവുന്നില്ല. മുനീറും ദേവരാജനും അർഹതപ്പെട്ടവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫ് ചേരാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി സമയം നൽകാത്തതിനാലാണ്. കെപിസിസിക്ക് വേഗത്തിൽ ചുമതലക്കാരൻ ഉണ്ടാവണം. കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരും ക്യാബിനറ്റിലുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും കൂട്ടായ ആലോചന നടക്കുന്നില്ല. ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ നിയമനങ്ങളിൽ എത്രയും വേഗം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. നിയമനങ്ങളില് തനിക്ക് വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങളില്ല, എന്നാൽ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. 18 സ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്നണിയും പാർട്ടിയും വിജയിച്ചെങ്കിലും നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഉദ്ദേശിച്ച ഇടങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വേണ്ടതരത്തിൽ ഏകോപനം ഉണ്ടായില്ല. ചിറയിൻകീഴിൽ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് പോയത് ആരുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എസ്എഫ്ഐ ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫും മറ്റെല്ലാവരും ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ മുന്നേറ്റം നടത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എസ്എഫ്ഐ എതിർക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎമ്മും എൽഡിഎഫും മറുപടി പറയണമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എസ്എഫ്ഐ യുഡിഎഫിനെതിരെ തിരിഞ്ഞതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. അവരുടെ ധാർമ്മികതയിൽ കോട്ടം സംഭവിച്ചോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം. എസ്എഫ്ഐ ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐയും സമരവുമായി ഇറങ്ങിയത് ഗ്യാനേഷിന് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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