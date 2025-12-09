ETV Bharat / state

ദിലീപിനൊപ്പം, പോളിങ് ദിനത്തില്‍ വിവാദം അടൂര്‍ പ്രകാശ് വക; അതിജീവിതക്കൊപ്പമെന്ന് കെപിസിസി, തിരുത്തല്‍ മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം

കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തിപരമായി സന്തോഷമുണ്ടെന്ന അടൂർ പ്രകാശിന്‍റെ പ്രസ്താവന ആദ്യ ഘട്ട പോളിങ്ങ് ദിനം ചര്‍ച്ചയായി. കോണ്‍ഗ്രസിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നതോടെ നിലപാട് തിരുത്തി.

UDF Convener Adoor Prakash (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട/ കണ്ണൂര്‍ / തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളിലെ വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശായിരുന്നു. അടൂര്‍ നഗര സഭയിലെ ഇരുപത്തേഴാം വാര്‍ഡ് മേലേടം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ ബൂത്തില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം മാധ്യമങ്ങളെക്കണ്ട അടൂര്‍ പ്രകാശ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ദിലീപിന് നീതി ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് തുറന്നടിച്ചു. കുടുംബ വീടുൾപ്പെടുന്ന അടൂർ നഗരസഭയിലെ 27 ആം നമ്പർ ബൂത്തിൽ രാവിലെ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കൊപ്പമെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്‌തത്.

അതിജീവിതക്കൊപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പീലിനു പോകുന്നത് സര്‍ക്കാരിന് വേറെ പണിയില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നടി എന്ന നിലയിൽ അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നീതി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലാതെ ദിലീപുമായി തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ട്. കോടതിയാണ് ദിലീപിന് നീതി ലഭ്യമാക്കിയത്. പൊലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണിതെന്ന് ദിലീപ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂർ പ്രകാശ് (ETV Bharat)

ഇന്നലെ വിധി വന്നപ്പോൾ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നു. അത് കേട്ടപ്പോൾ തനിക്കും അങ്ങനെ ഒക്കെ തന്നെ തോന്നി എന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. "എന്ത് കിട്ടിയാലും ആരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കി കാണുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിനാണ് ഈ കേസിൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നത്" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു. എന്നാല്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍റെ പ്രസ്താവനയോട് അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ നടത്തിയത്.

ഏത് വിധിയിലും പൂര്‍ണ്ണ തൃപ്തി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പൂര്‍ണ്ണമായും നീതി കിട്ടിയില്ല എന്ന് അതിജീവിതയക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കില്‍ അപ്പീല്‍ പോകാവുന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു കെ മുരളീധരന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍റേത് വ്യക്തിപരമായ പ്രസ്താവനയായി കാണണമെന്നും അത് രാഷ്ട്രീയമാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും കെ മുരളീധരന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.നേരിട്ട് തെറ്റു ചെയ്തവര്‍ക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയെന്നാണ് തന്‍റെ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നൂറുശതമാനവും അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെയാണെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് വിഎം സുധീരൻ. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.താൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലയളവിൽ പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്തരിച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് പിടി തോമസ് നടത്തിയ ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്.

പാർട്ടിയും പൊതുസമൂഹവും അവർക്കൊപ്പമാണ്. ദിലീപിനെ സന്ദർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ നടപടി തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ്. അതിനോട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടാണ് വലുതെന്നും അത് പാർട്ടി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

യു ഡി എഫ് അതിജീവിതയ്ക്ക്‌ ഒപ്പമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായെന്നും യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പ്രസ്താവന അതാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നും നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ് പ്രതികരിച്ചു. " ഇടതു മുന്നണി സർക്കാർ അതിജീവിതക്ക് ഒപ്പമാണ്. എറണാകുളം സെൻ്റ് പോൾസ് കോളജിൽ കുടുംബ സമേതമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുഡി എഫ് കൺവീനറുടെ നിലപാട് അപ്പീൽ പോകണ്ട എന്നാണ്. കേസില്‍ പൊലീസ് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത കാണിച്ചു.

ഹേമ കമ്മിറ്റി സിനിമ മേഖലയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം അപ്പീൽ പോകണം എന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനൊപ്പമാണ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ മറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു.അപ്പോൾ യുഡിഎഫ് അതിജീവിതക്കൊപ്പം അല്ലെന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്. യുഡിഎഫ് നിലപാടാകും കൺവീനർ പറഞ്ഞത്.കോടതി മാറണണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം അന്ന് സർക്കാർ നിന്നിരുന്നു. ജഡ്ജിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം ഗൗരവതരമായി കാണും. വിധിയെ വിമർശിക്കാം. പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ വിമർശനം പാടില്ല. നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ 4 പേർ കുറ്റവിമുക്തരാണ്. ഇനി അപ്പീൽ പോകുമ്പോൾ അവർ നിയനടപടി നേരിടേണ്ടി വരും," മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു.

അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയെ ശക്തമായി എതിർത്ത് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന അപക്വമെന്നും അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായ നിലപാട് എടുത്തത് മേച്ഛമായി പോയിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെയും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. "എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാട് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അടൂർ പ്രകാശ്. മുൻപും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിലൂടെ അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്" എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടി ചേർത്തു.

മന്ത്രി വാസവൻ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണം ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായി. കുറ്റം ചെയ്‌തവരെ സർക്കാർ അകത്താക്കി. ശബരിമലയിലെ സ്വർണം തിരികെയെത്തിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോട്ടയം പാമ്പാടിയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ മന്ത്രി കണ്ടത്.

കണ്ണൂരില്‍ മുഖാമുഖം പരിപാടിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അടൂര്‍ പ്രാകാശിന്‍റെ നിലപാടിനെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചു. അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍രെ പ്രസ്താവന നാടിന്നി‍റെ പൊതു വികാരത്തിനെതിരായ നിലപാടാണ്. അത് യുഡി എഫിന്‍റെ നിലപാടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സര്‍ക്കാര്‍ അതി ജീവിതക്കൊപ്പമാണ്. അവര്‍ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കി. പൊലീസ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ടു പോയതെന്നും ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നത് ദിലീപിന്‍റെ തോന്നലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പത്തനം തിട്ടയില്‍ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജും അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപിന് അനുകൂലമായി അടൂർ പ്രകാശ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. ആ നേതാവിൻ്റെയും അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തുവന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.ദിലീപിന് നീതി ലഭിച്ചുവെന്നും അപ്പീലിന് പോകുന്ന സർക്കാരിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേയെന്നുമുള്ള ചോദ്യം ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ തെളിവാണെന്നും വീണാ ജോര്‍ജ്ജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കനക്കുന്നതിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ച കെപിസി സി പ്രസിഡണ്ട് സണ്ണി ജോസഫ് യുഡി എഫ് അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നാല് പ്രതികളെ കുറ്റ വിമുക്തരാക്കിയതിനെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകണമെന്നാണ് കെ പി സി സി യുടെ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കൊടുത്ത ചാര്‍ജ് ഷീറ്റ് തെളിയിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വിധി കണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് യു ഡി എഫ് കണ്‍വീനറുടേതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തെ കെ പി സി സി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

കെ പി സിസി കൂടി തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെ അടൂര്‍ പ്രകാശ് വീണ്ടും വിശദീകരണവുമായി മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തി. താന്‍ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങള്‍ തെറ്റായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതാണെന്നും താന്‍ അതി ജീവിതക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. കോണ്‍ഗ്രസും യുഡി എഫും അതി ജീവിതക്കൊപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

