കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ദീപികക്കും പ്രതിരോധം തീർത്ത് യുഡിഎഫ്; ബിജെപിയുടെ ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 2:11 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ദീപിക ദിനപത്രത്തിനുമെതിരെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളായ പിസി ജോർജിന്‍റെയും മകൻ ഷോൺ ജോർജിന്‍റെയും പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ യുഡിഎഫ്. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. പി.സി ജോർജിന്‍റെയും ഷോൺ ജോർജിന്‍റെയും അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ അപലപനീയമാണ്.

ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പിന്തുണയും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വോട്ട് കിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ഭീഷണിയുടെ സ്വരവുമായി ബിജെപി നേതൃത്വം ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്ത ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതേതര കേരളം ആ നീക്കത്തെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കും. സഭയ്ക്കും ദീപക പത്രത്തിനും എതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ യുഡിഎഫ് മുന്നിലുണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ വ്യക്തമാക്കി. സഭയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങളിൽ ബിജെപി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കളാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി ക്രൈസ്തവ വേട്ട നടത്തുന്നവരാണ് വോട്ടിനു വേണ്ടി കേക്കുമായി അരമനകൾ കയറിയിറങ്ങിയത്. കേരളീയ സമൂഹത്തിന് സംഘപരിവാറിന്‍റെ കുടിലത തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രയാഗിക ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും അധിക്ഷേപിച്ചും വരുതിയിലാക്കാമെന്ന സംഘപരിവാർ അജണ്ട കേരളത്തിൽ വിലപ്പോകില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സഭക്കെതിരായ പിസി ജോർജിന്‍റെ പരാമർശം അപലപനീയമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിൽ നിർത്താനാണ് ശ്രമം. അത് കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ല. അതിനു ശ്രമിച്ചാൽ ഒറ്റപ്പെടും. സഭാ വിശ്വാസികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മേലധ്യക്ഷൻമാർക്കുണ്ട്. അതവർ ചെയ്യുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സഭയ്‌ക്കെതിരെ പിസി ജോർജും മകൻ ഷോൺ ജോർജും രൂക്ഷമായി വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പിസി ജോർജിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ വരുമെന്നും വിദേശത്തുനിന്ന് പണം വാങ്ങുന്നതിന്റെ കണക്ക് നൽകിയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നും പിസി ജോർജ് ചോദിച്ചിരുന്നു. ക്രൈസ്തവ മുഖപത്രമായി ദീപികയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പാലയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയുമായ ഷോൺ ജോർജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മുഖപത്രമായ ദീപിക, എഫ്സിആർഎ വിഷയത്തിൽ ബിജെപി നേതാക്കളായ പിസി ജോർജിനും മകൻ ഷോൺ ജോർജിനും മുഖപ്രസംഗത്തിലുടെ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു.

മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നെയൊക്കെ ചുമക്കുന്നെന്നേയുള്ളൂ, അടങ്ങിയിരുന്നോണം, കാണിച്ചുതരാം തുടങ്ങിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീഷണികൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേതോ അവസാനത്തേതോ അല്ലെന്ന് ദീപിക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അധികാര മുഷ്‌കിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻറെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നിരവധി പ്രേതങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ആട്ടും തുപ്പുമേറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ലെയോ പാപ്പ ക്രൈസ്തവർക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല തലയുയർത്തിയത്; എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യവംശത്തിൻറെ നിലനിൽപ്പിനുവേണ്ടിയാണ്. അതിന് കേരളത്തിലും പ്രസക്തിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മാത്രം വേട്ടയാടിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, എഫ്.സി.ആർ.എയെക്കുറിച്ചു മിണ്ടിപ്പോകരുതെന്ന ഭീഷണിയുമായി എത് രാഷ്ട്രീയ അവസരവാദി മുണ്ടുമടക്കിക്കുത്തി വന്നാലും ഇതുതന്നെ നിലപാട്. ഇനിയും പറയേണ്ടി വരും. രാഷ്ട്രീയം ദുഷിപ്പുകാർ തട്ടിപ്പറിക്കരുത്. എന്നായിരുന്നു മുഖപ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

