വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറന്നതായി യുഡിഎഫ്; മെറ്റീരിയൽസ് റൂമാണ് തുറന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിടിയിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറന്നു എന്നാണ് യുഡിഎഫ് ആരോപണം. എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽസ് റൂം തുറക്കുന്നത് കണ്ട് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ആണ് തുറന്നതെന്ന് കരുതിയതാകാം പരാതികൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

Screen grab of cctv visuals (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 3:20 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 3:36 PM IST

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏഴ് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറന്നതായി യുഡിഎഫ് പരാതി. വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിടിയിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറന്നു എന്നാണ് ആക്ഷേപം. കേന്ദ്രസേന കാവൽ നിൽക്കുന്ന സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിന് പുറത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരും കാവിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ഇത് സംബന്ധിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. നിയമപ്രകാരം സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് ഒരു മലയാളിക്കും കടന്നുചെല്ലാൻ നിയമമില്ല എന്നാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡണ്ടും കൊയിലാണ്ടിയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ പ്രവീൺകുമാർ പറയുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ആരോപണം. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിടി ഇസ്ലാം കോംപ്ലക്‌സിൽ എത്തി.

അതേ സമയം ജെഡിടിയിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറന്നു എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് പേരാമ്പ്ര റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻകോർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ പോളിങ് രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ച സീൽ ചെയ്യാത്ത മുറിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളോ പോസ്‌റ്റൽ ബാലറ്റുകളോ സൂക്ഷിച്ച മുറി അല്ല തുറന്നതെന്നും റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

മെറ്റീരിയൽസ് റൂം തുറക്കുന്നത് കണ്ട് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ആണ് തുറന്നതെന്ന് കരുതിയതാകാം പരാതികൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. യാതൊരുവിധ പഴുതകളും ഇല്ലാത്ത അതീവ സുരക്ഷയോടെയാണ് വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം മാത്രമേ സീൽ ചെയ്‌ത സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൻ്റെ പരിസരത്ത് എൻകോർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രവീൺകുമാർ പറയുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഏജൻ്റിനൊപ്പം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ റൂം തുറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് മെയിലിലൂടെ അറിയിക്കണമെന്നും പേരാമ്പ്രയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഏജൻ്റിന് അങ്ങനെയൊരു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിവിധ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ജെഡിടി ഇസ്‌ലാം കോംപ്ലക്‌സിലെ തുറന്ന റൂം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പോലീസിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിട്ട് കാണിച്ചു. തുടർന്ന് ജെഡിടി ഇസ്ലാം കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന പ്രവീൺകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കലക്‌ടർക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒന്നും ഒരുക്കിയില്ലെന്നും. സംസ്ഥാന പോലീസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് എന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പോളിങ് മെഷിനുകൾ സൂക്ഷിച്ച റൂം മാത്രമല്ല മെറ്റീരിയൽസ് റൂം പോലും തുറക്കാൻപാടില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചു.

