നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് ടിഎൻ പ്രതാപൻ; പ്രചാരണ ഫണ്ടിലേക്ക് സ്വർണ വള നൽകി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഗ്രേസി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് സംഭാവനയായി സ്വർണ വള ഊരി നൽകി.
Published : March 19, 2026 at 9:02 PM IST
തൃശൂർ: ജില്ലയിലെ ആദ്യ നാമനിർദേശ പത്രിക മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി എൻ പ്രതാപൻ സമർപ്പിച്ചു. ജില്ലയിലെ ആദ്യ പത്രിക സമർപ്പണമാണ് പ്രതാപൻ്റേത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ പ്രതാപൻ മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വരണാധികാരിയും തദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായ എസ് ശ്യാമലക്ഷ്മിക്ക് മുൻപാകെയാണ് നാല് സെറ്റ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ജോസഫ് ടജറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും പ്രതാപനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം, മണലൂര് നിയോജകമണ്ഡലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ടിഎന് പ്രതാപൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തന ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് സ്വന്തം വള ഊരി നല്കി വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഗ്രേസി ജേക്കബ്. ഒന്നേ മുക്കാല് പവൻ്റെ സ്വര്ണ വളയാണ് ഇന്നലെ അയ്യന്തോള് കലക്ടറേറ്റില് നാമനിര്ദ്ദേശപത്രിക സമര്പ്പണത്തിന് ശേഷം ഗ്രേസി ജേക്കബ് സമ്മാനിച്ചത്. വള വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നല്കിയത്. ഗ്രേസി വളയുമായി എത്തിയപ്പോള് പ്രതാപന് കൈകള് വള അണിയിക്കാനായി നീട്ടിക്കൊടുത്തു. പകുതി കൈയ്യില് കയറിയ വള തിരിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹം പോക്കറ്റില് ഇട്ടു.
തുടര്ന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ടി എന് പ്രതാപൻ 2019 ലെ തൃശൂര് പാര്ലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വെന്ഷന് കെ കരുണാകരന് സ്മാരക ടൗണ്ഹാളില് നടക്കവേ മഹിളാ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ചെമ്പൂരി ചക്കിപ്പെണ്ണ് കൈകളില് അണിഞ്ഞിരുന്ന വള ഊരി നല്കിയത് ഓര്മ്മിച്ചു. രണ്ട് മാസം മുന്പ് അന്തരിച്ച ചെമ്പൂരി ചക്കിപ്പെണ്ണിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അര്പ്പിക്കാനും പ്രതാപന് മറന്നില്ല.
"വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റേയും ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കലക്ട്രേറ്റിൽ നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ അതിലും വൈകാരിക സന്തോഷം നൽകിയ ഒന്നായിരുന്നു പെങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ട് ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഗ്രേസി തൻ്റെ ഒന്നേമുക്കാൽ പവൻ്റെ സ്വർണ വള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന ചെലവിലേയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചത്.
2019 ൽ പാർലമെൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയായപ്പോൾ ചെമ്പൂരി ചക്കിപ്പെണ്ണ് അവരുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വള ഊരിത്തരികയുണ്ടായി. അവരിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെയില്ല. അവരെ ശിരസ് കുനിച്ച് സ്മരിക്കുകയാണ്", എന്ന് പ്രതാപൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
"കോൺഗ്രസിനാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് പണം കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല. എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെയും കോടാനുകോടി രൂപയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പ്രചരണം കണ്ടാൽ മനസിലാകും. കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം കൈയിലെ കാശിന് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചും, അവർ സ്വയം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചും ഈ കടുത്ത വെയിൽ സഹിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ഒരു പെങ്ങൾക്ക് ആങ്ങളയോടുള്ള വികാരത്തോടെ അവരുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളയൂരി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നൽകുന്ന ഒരു പ്രചോദനവും ശക്തിയുമുണ്ട്. അത് മണലൂരിൽ വലിയ ഒരു ജനവിരാകമായി പ്രതിഫലിക്കും.
മണലൂരിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം ഉറപ്പ്. അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ചുണ്ടിനും കപ്പിനുമിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ മണലൂർ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മണലൂർ കോൺഗ്രസിൻ്റേയും യുഡിഎഫിൻ്റേയും മണ്ഡലമാണ്. എന്നാൽ ആ നഷ്ടത്തോടെ ആ മണ്ഡലത്തിന് ധാരാളം വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആയതിനാൽ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പെയിൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്", എന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയ്ക്കായി കോര്പറേറ്റ് കമ്പനികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനുള്ള പണം ഒഴുക്കുകയും സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ അധികാരത്തണലില് എല്ഡിഎഫും പ്രചാരണ ധൂര്ത്ത് നടത്തുന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങള് നല്കുന്ന സംഭാവനകളാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഊര്ജ്ജം എന്നാണ് പ്രതാപൻ പറയുന്നത്. ഭരണസ്വാധീനത്തില് കാര്യങ്ങള് നടത്താന് വേണ്ടി നല്കുന്ന പണത്തിന് മുന്നില് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന ആത്മാര്പ്പണമായി മാറുകയാണ് ഗ്രേസി ജേക്കബ്ബിൻ്റെ പ്രവര്ത്തി എന്നും പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു.
