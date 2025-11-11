ETV Bharat / state

സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം "മറന്ന്" യുഡിഎഫ്, വൈറല്‍ താരം പ്രശാന്തിൻ്റെ പാട്ടില്‍ അലിഞ്ഞ് നേതാക്കള്‍

ഇത്തവണ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് ഏറെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

T Prashanth local body election kerala 2025 kozhikode corporation candidates udf
T Prashanth (FB@T Prashanth, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ഇത് കലോത്സവ വേദിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കില്‍ തെറ്റി, കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഡിസിസി ഓഫിസാണ്. സംഗീതത്തില്‍ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നതോടെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നതെന്നത് അല്‍പ നേരത്തേക്ക് എല്ലാവരും മറന്നുപോയി.

ഇത്തവണ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് കൗതുകം നിറഞ്ഞൊരു സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതാക്കളെയും മറ്റ് അനുഭാവികളെയുമല്ലാം ആവേശത്തിലാക്കി പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിനെത്തിയ ഏവരെയും സ്ഥാനാര്‍ഥി കൈയ്യിലെടുത്ത നിമിഷം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടി. പ്രശാന്ത് ഗാനം ആലപിക്കുന്നു (ETV Bharat)

'എവിടെ തിരിഞ്ഞാലു ബംഗാളി ഇന്ന്

ദിക്കിലും മുക്കിലും ബംഗാളി

എവിടെ തിരിഞ്ഞാലു ബംഗാളി ഇന്ന്

തിക്കിലും മുക്കിലും ബംഗാളി

ബംഗാളി ഇങ്ങനെ തിങ്ങിനിറഞ്ഞത്

കാരണം നമ്മൾ മലയാളി'

ചെപ്പു കിലുക്കണ ചങ്ങാതീ എന്ന മലയാള ഗാനത്തിൻ്റെ പാരഡിയാണ് ഈ പാട്ട്. ഒരു കാലത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ വരികൾ ടി പ്രശാന്ത് സ്വന്തമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. പാട്ട് കേട്ടതോടെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് എത്തിയവർ ഒന്നടങ്കം കയ്യടികളോടെ പ്രശാന്തിനെ ഏറ്റെടുത്തു. അത്താണിക്കൽ വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന ടി പ്രശാന്ത് ആണ് തൻ്റെ കലാവൈഭവം മുഴുവൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് പകർന്നാടിയത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പരിപാടിക്ക് എത്തിയിരുന്നു.

പ്രശാന്ത് ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്‌റ്റ് കൂടിയാണ്. മഴവിൽ മനോരമയുടെ ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി എന്ന പോഗ്രമിലും ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി ചാനൽ ഷോകളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായ പ്രശാന്ത് ആയിരത്തിലേറെ മിമിക്രി വേദികളിൽ കാണികളെ ഹരം കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചി ഹാസ്യവേദി ട്രൂപ്പിലെ പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്‌റ്റാണ്. മിമിക്രിക്കൊപ്പം പ്രശാന്തിൻ്റെ പാരഡി ഗാനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറൽ ആയിട്ടുണ്ട്. പാട്ടുകളിലൂടെയും ഹാസ്യങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് പ്രശാന്ത് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഇത്തവണ അത്താണിക്കൽ വാർഡിലെ വോട്ടർമാർക്ക് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം പാട്ടുകളും മിമിക്രിയുമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ആകുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികൾ

  1. കുണ്ടുപറമ്പ്- അഷ്‌റഫ് ചേലാട്ട്
  2. കരുവശ്ശേരി- കെ. പുഷ്പ
  3. തടമ്പാട്ടുത്താഴം- കെ.പി. ബാബു
  4. ചേവരമ്പലം- എം. കൃഷ്ണമണി
  5. ചെലവൂര്‍- ഇ.കെ. ഷിജി
  6. മെഡിക്കല്‍ കോളജ്- ബിന്ദു കെ. പരപ്പകുന്നുമ്മല്‍
  7. മെഡിക്കല്‍ കോളജ്- യു.വി. ബിന്ദു
  8. നെല്ലിക്കോട്- ആമാട്ട് രാധാകൃഷ്ണന്‍
  9. കുടില്‍ത്തോട്- സി. രതീശന്‍
  10. കോട്ടൂളി- വി.ടി. ഷിജുലാല്‍
  11. കുതിരവട്ടം- പി.കെ. രത്‌നപ്രഭ
  12. പൊറ്റമ്മല്‍- തൂവശ്ശേരി ദിനേശന്‍ മാസ്റ്റര്‍
  13. കുറ്റിയില്‍ത്താഴം- സിന്ധു സുനില്‍കുമാര്‍
  14. ആഴ്ചവട്ടം- സഫ്രീന ആബിദ്
  15. ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഈസ്റ്റ്- കെ. ഉദയകുമാര്‍
  16. തിരുത്തിയാട്- ഷര്‍മിള മുരളീധരന്‍
  17. തോപ്പയില്‍- പി.കെ. സുവേണി
  18. കാരപ്പറമ്പ്- ഷീജ കനകന്‍
  19. ഈസ്റ്റ്ഹില്‍- ശ്രീജ സുരേഷ്
  20. അത്താണിക്കല്‍- ടി. പ്രശാന്ത്
  21. വെസ്റ്റ്ഹില്‍- കെ. സരിത
  22. പുതിയാപ്പ- കെ.വി. മിനി

Also Read: മാഗ്നയും പാര്‍വതിയും; ഭരണം നിലനിർത്താൻ 30 വയസിൽ താഴെയുള്ള 13 സ്ഥാനാർഥികളെ ഇറക്കി എൽഡിഎഫ്

TAGGED:

T PRASHANTH
LOCAL BODY ELECTION KERALA 2025
KOZHIKODE CORPORATION CANDIDATES
UDF
T PRASHANTH SING VIRAL PARADY SONG

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.