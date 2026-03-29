കാട്ടാക്കടയില് 10 വര്ഷത്തെ തെറ്റു തിരുത്തുമെന്ന് എം ആര് ബൈജു; ബൈക്കില് വോട്ടര്മാരെ കണ്ട് കളം പിടിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
എൽഡിഎഫ് ഭരിച്ച് തകർത്ത കാട്ടാക്കടയെ തിരച്ച് പിടിക്കുമെന്നാണ് ബൈജു കാട്ടാക്കട പറയുന്നത്. കാട്ടാക്കടയിൽ എൽഡിഎഫ് ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്തില്ലെന്നും വിമർശനം. കാട്ടാക്കട തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ എം ആർ ബൈജു ബൈക്കില് വോട്ടര്മാരെ കണ്ട് കളം പിടിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
Published : March 29, 2026 at 5:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പത്ത് വര്ഷം മുന്പ് യുഡിഎഫിനു നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് കാട്ടാക്കട. ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തില് ശക്തമായ വേരുകളുള്ള എം ആര് ബൈജുവിനെ കളത്തിലിറക്കി മണ്ഡലം പിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് തന്നെ നേരിട്ടെത്തി പ്രചാരണത്തില് പങ്കെടുത്തതോടെ യുഡിഎഫ് പ്രചാരണം ഉഷാറായി. സാധാരണക്കാരനായ സ്ഥാനാര്ഥിയായാണ് ബൈജുവിനെ യുഡിഎഫ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്ഥിരം ബൈക്ക് യാത്രികനായ ബൈജു ബൈക്കില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സുകള് മണ്ഡലത്തിലെങ്ങും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബൈക്കിലുള്ള യാത്രയാണ് ജനങ്ങളിലേക്കെത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാര്ഗമെന്നാണ് ബൈജുവിൻ്റെ കണ്ടെത്തല്. ഒപ്പം 10 വര്ഷത്തിനു ശേഷം മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ബൈജു ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നു. പോരാട്ടം കനക്കുകയല്ലേ?
നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരന് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് കാട്ടാക്കടയില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനു വന്നു എന്നതു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാട്ടാക്കടയില് യുഡിഎഫ് ജയിക്കും യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കും.
10 വര്ഷം മുന്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ തന്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും?
10 വര്ഷമായി കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാര്ട്ടിക്ക് കൈപൊക്കുന്ന ഒരു എംഎല്എ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്തു എന്നു പറയാന് എംഎല്എയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഉമ്മന്ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും എന് ശക്തന് എംഎല്എയും ആയിരുന്നപ്പോള് ചെയ്തതില് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൂടുതല് ചെയ്യാന് നിലവിലെ എംഎല്എയ്ക്കു കഴിഞ്ഞോ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണം. മലയിന്കീഴ് ഒരു സര്ക്കാര് കോളജ് അനുവദിച്ചശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് നിന്നുപോയത്.
കാട്ടാക്കടയില് യുഡിഎഫ് താലൂക്ക് അനുവദിച്ചു. അനുബന്ധമായി തുടങ്ങേണ്ട ആര്ഡിഒ ഓഫിസ് ഇനിയും തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല. കാട്ടാക്കടയിലെ ചെറുപ്പക്കാര്ക്ക് അവരുടെ കായിക ശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടു പോലും കേരളത്തിലില്ല. ചെറുപ്പക്കാര് രാസലഹരിക്കടിപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കളിസ്ഥലം കാട്ടാക്കടയില് കൊണ്ടുവരും എന്നതില് സംശയമില്ല.
കാട്ടാക്കടയിലെ മലയിന്കീഴ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങള് തലസ്ഥാന നഗരത്തോടു ചേര്ന്നു കിടക്കുന്നു എന്ന നിലയില് അതിവേഗം വളര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ലേ?
യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് കാട്ടാക്കടയിലെ റോഡു വികസനത്തിനു വേണ്ടി 232 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്ക്ക് തഹസീല്ദാറെ ഉള്പ്പെടെ നിയമിച്ചിട്ടാണ് കടന്നു പോയത്. കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷം അതിന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് എല്ഡിഎഫ് പറയണം. കാട്ടാക്കടയില് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച കോടതി സമുച്ചയത്തിൻ്റെ പണി ഇനിയും പൂര്ത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് വന്നാല് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നതില് തര്ക്കമില്ല. കേരളം അതി ദരിദ്രരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം എന്നു പറയുമ്പോള് തന്നെ ദരിദ്രരില് ദരിദ്രരായ അയിരക്കണക്കിനാളുകള്ക്ക് ഒരു പാര്പ്പിടം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് കാട്ടാക്കട. യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചാല് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റമുണ്ടാകും.
ഐബി സതീഷ് എംഎല്എയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ പ്രവര്ത്തനം എന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം?
കൊട്ടിഘോഷിച്ചു നടത്തിയ ഈ ജല സമൃദ്ധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയെന്നു പറയുമ്പോള് കാട്ടാക്കടയിലെ ജല ദൗര്ലഭ്യം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ. പെയ്യുന്ന മഴയെ ഇരുത്തും ഇരുത്തുന്ന മഴയെ കിടത്തും കിടത്തുന്ന മഴയെ ഉറക്കും എന്നൊക്കെയായിരുന്നല്ലോ പ്രഖ്യാപനം. ഒരിടത്തും ജലം കിടന്നുമില്ല, ഉറങ്ങിയുമില്ല.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധിയായി വിവിധ തലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിച്ച അനുഭവ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രയോജനമാകും?
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് അംഗമായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാന്. കാല് നൂറ്റാണ്ടു മുന്പ് കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യന് കോളജില് വിദ്യാര്ഥിയായതു മുതല് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചയാളാണ് ഞാന്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു മെമ്പറായിരിക്കേ വിളപ്പില്ശാല ചവര് ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടാന് നിരാഹാര സമരമനുഷ്ഠിച്ച ആളായിരുന്നു ഞാന്. ആ വലിയ സമൂഹത്തോടൊപ്പം ചേര്ന്നു നില്ക്കാന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറെ അഭിമാനം പകരുന്ന കാര്യമാണ്.
കാട്ടാക്കട ഇത്തവണ തിരച്ചു പിടിക്കുമോ?
തീർച്ചയായും തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും.
