മാത്യൂസ് ചേട്ടാ തലയിലെന്താ? നല്ല ഒന്നാന്തരം ടിവി, കളം നിറഞ്ഞ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പ്രചാരണം
നല്ല വെള്ള മുണ്ടും വെള്ള ഷര്ട്ടും, തലയിലൊരു ടവ്വലും അതിന് മുകളിലൊരു ടിവിയും, നല്ല പഴയ ടിവി, നല്ല ഭാരവുമുണ്ട്. ഇത് തലയില് ചുമന്നാണ് 450 ഓളം വീടുകളില് മാത്യൂസ് കയറി ഇറങ്ങുന്നത്
കോട്ടയം: എങ്ങോട്ടാ മാത്യൂസ് ചേട്ടാ ടിവിയും തലയിൽ ചുമന്ന്? റോഡിലൂടെ നടന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾ അൽപം കൗതുകത്തോടെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ... ഈ ടിവിയാണ് മാത്യൂസ് ചേട്ടൻ്റെ ഇത്തവണത്തെ ചിഹ്നം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളയാള് മറുപടി നല്കിയത്.
പെരുമനങ്ങാട് മാത്യൂസ് ചേട്ടൻ ഇക്കുറിയും വൻ മാറ്റത്തോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലും ചിഹ്നത്തിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്ത കൊണ്ടുവരുന്നതില് മാത്യൂസ് ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. ആദ്യം ബൾബ് , പിന്നീട് ഫുട്ബോൾ, ഇപ്പോൾ ഇതാ ടെലിവിഷനും. ചിഹ്നത്തേക്കാള്, പ്രചാരണത്തിലൂടെയാണ് മാത്യൂസ് കളം നിറയുന്നത്.
നല്ല വെള്ള മുണ്ടും വെള്ള ഷര്ട്ടും, തലയിലൊരു ടവ്വലും അതിന് മുകളിലൊരു ടിവിയും, പുതിയ എല്ഇഡി ടിവിയൊന്നുമല്ല, നല്ല പഴയ ടിവി, നല്ല ഭാരവുമുണ്ട്. ഇത് തലയില് ചുമന്നാണ് 450 ഓളം വീടുകളില് കയറി ഇറങ്ങി മാത്യൂസ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. കോട്ടയം എലിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മാത്യൂസ് മത്സരിക്കുന്നത്.
2015 ൽ ആദ്യമായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച വാർഡിലാണ് ഇക്കുറി മാത്യൂസ് പെരുമനങ്ങാടൻ അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 2020 ൽ പഞ്ചായത്തിലെ വട്ടന്താനം വാർഡിൽ അങ്കത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഫുട്ബോളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സ്വന്തം ചിഹ്നം ഏതായാലും അത് കൈയിലേന്തിയാണ് മാത്യൂസ് പെരുമനങ്ങാടൻ വീട് കയറിയിരുന്നത്.
ഇക്കുറിയും പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. ടെലിവിഷനും തലയിൽ പിടിച്ച് ഒരു നടത്തം. കാണുന്നവർക്കെല്ലാം കൗതുകം. ഇതിനോടകം തന്നെ അഞ്ചാം വാർഡിലെ 450 ഓളം വീടുകളിലും ടെലിവിഷനുമായി മാത്യൂസ് എത്തി കഴിഞ്ഞു.
"കാരക്കുളം വാർഡിലാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. എല്ലായിപ്പോഴും ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന ചിഹ്നവുമായി വോട്ട് ചോദിച്ച് വീടു കയറുന്ന ഒരു പതിവ് എനിക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ആളുറമ്പ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു അമോണിയ ഫാക്ടറി വരുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യം ഘട്ടം തന്നെ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പൻ സാറിനൊപ്പം അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഫാക്ടറി ഇവിടെ വരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഞങ്ങൾ ടിവിയും തലയിൽ ചുമന്ന്കൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളും കയറി ഇറങ്ങുന്നത്. ചിഹ്നം പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ഈ ഫാക്ടറി വന്നാലുണ്ടാകുന്ന ദോശവശങ്ങളും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
എൻ്റെ ചിഹ്നം ടെലിവിഷനാണ് ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ മൂന്നാമതുള്ള മാത്യൂസ് പെരുമനങ്ങാടിന് നിങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വിജയിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സന്തുലിനാവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടറിയെ ഇവിടെ വരാൻ അനുവദിക്കരുത്.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പലരും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പഞ്ചായത്തിൽ ഈ പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് പലരും ചെയ്തത്. ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പറടക്കം ആ ഫാക്ടറി വരുന്നതിൽ അനുകൂലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്", മാത്യൂസ് പെരുമനങ്ങാടൻ പറഞ്ഞു.
എന്തിനാണ് ഈ ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ ആളുകളുടെ മനസിൽ പെട്ടന്ന് പതിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണയും വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുതത്തെന്ന് മാത്യൂസ് പറഞ്ഞു.
