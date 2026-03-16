യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജനം ചൂടുപിടിക്കുന്നു: കേരള കോൺഗ്രസുമായി തർക്കം തുടരുന്നു, ലീഗുമായി വെച്ചുമാറ്റ ചർച്ചകൾ
ജി സുധാകരൻ, പി കെ ശശി, കെ ബാബു എന്നിവരെ ഒപ്പം കൂട്ടി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുകയാണ് മുന്നണി നേതൃത്വം
Published : March 16, 2026 at 2:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലേ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ ദ്രുതഗതിയിലാക്കി യുഡിഎഫ്. ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകാനാണ് മുന്നണി നേതൃത്വം തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മുന്നണിയിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിന് ശേഷമാവും പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റ് നിർണയം അന്തിമമാക്കുക. യുഡിഎഫിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമാവും മുഴുവൻ സ്ഥാനാർഥികളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
കേരള കോൺഗ്രസ് -കോൺഗ്രസ് ചർച്ച അവസാനഘട്ടത്തിൽ
കേരള കോൺഗ്രസുമായുള്ള (ജോസഫ്) ചർച്ചകൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായെങ്കിലും കുട്ടനാട്, ഏറ്റുമാനൂർ, ഇടുക്കി സീറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഏറ്റുമാനൂരും ഇടുക്കിയും വിട്ടു നൽകാമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സമ്മതമറിയിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടനാട്, തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായഭിന്നത തുടരുകയാണ്. നാല് സീറ്റുകൾ വിട്ട് നൽകുമ്പോൾ പകരം രണ്ട് സീറ്റെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസുള്ളത്. പൂഞ്ഞാർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റുകൾ തങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും അവർ ഉയർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ നിർണായക തെരെഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ തന്നെ പല തവണകളായി കേരളകോൺഗ്രസ് പരാജയമേറ്റു വാങ്ങുന്ന സീറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന വാദമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത്.
മുസ്ലീം ലീഗുമായി ഇനി വെച്ചുമാറ്റത്തിൽ മാത്രം ചർച്ച
25 സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന ലീഗുമായി ചില സീറ്റുകളുടെ വെച്ചുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് ഇനി ചർച്ചയുള്ളത്. തവനൂർ, തിരുവമ്പാടി, കൊങ്ങാട്, പുനലൂർ സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വെച്ചുമാറ്റം മാത്രമാണ് ഇനി തീരാനുള്ളത്. മറ്റ് സീറ്റുകളിൽ എല്ലാം ധാരണയായിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള സീറ്റുകളിലും ധാരണയായിക്കഴിഞ്ഞു.
സുധാകരനും പി കെ ശശിക്കും പിന്നലെ കെ ബാബുവും
ജി സുധാകരനും പി കെ ശശിക്കും പിന്നാലെ പാലക്കാട് നെന്മാറയിൽ കെ ബാബുവും യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന സൂചനകളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിക്കാനാണ് ബാബുവിൻ്റെ നീക്കം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യറൗണ്ട് ചർച്ചകൾ നടന്നുകഴിഞ്ഞതായാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധികരനും ഒറ്റപ്പാലത്ത് പി കെ ശശിക്കും പിന്തുണ നൽകാൻ യുഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പയ്യന്നൂരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.