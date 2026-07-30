യുഡിഎഫ് യോഗം 11 മണിക്ക്; പിഎം ശ്രീ, മദ്യനയം എന്നിവ ചർച്ചയായേക്കും, മുന്നണി യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എംപിമാർ പങ്കെടുത്തേക്കില്ല
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ യോഗം ഇന്ന്. മുന്നണി യോഗത്തിലുൾപ്പെട്ട എംപിമാർ പങ്കെടുത്തേക്കില്ല. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാല് അസൗകര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : July 30, 2026 at 9:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ചേരുന്ന മുന്നണി യോഗത്തിൽ ബോർഡ് കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിന് പുറമേ പിഎം ശ്രീ, മദ്യനയം തുടങ്ങിയവ ചർച്ചയായേക്കും. മുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്. പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉപസമിതി രണ്ട് യോഗങ്ങൾ ചേർന്നെങ്കിലും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. മൂന്നാം യോഗത്തിന് മുമ്പ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് യുഡിഎഫിൽ ഉയരുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കൂടി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്താവും മുന്നോട്ട് പോകുക.
സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും മുന്നണി യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ബജറ്റിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി കുറച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ തന്നെ ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകിയതോടെ തത്കാലം മുറുമുറുപ്പുകൾ അടങ്ങിയെങ്കിലും മുന്നണി യോഗത്തിൽ ഇത് ഉന്നയിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്.
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പുതിയ സർക്കാർ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശേഷം മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളിലും ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.
ബോർഡ് - കോർപ്പറേഷൻ: പട്ടിക നേരത്തെ കൈമാറി ഘടകകക്ഷികൾ
ബോർഡ്-കോർപ്പറേഷൻ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പട്ടികകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓരോ ഘടകകക്ഷികളും കോൺ്രഗസ്, യുഡിഎഫ് നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശയ വിനിമയം നടത്താൻ ഉപസമിതിയെ തീരുമാനിച്ചേക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കക്ഷികളുമായും കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യവും കാണുന്നുണ്ട്.
മുന്നണി യോഗത്തിലുൾപ്പെട്ട എംപിമാർ പങ്കെടുത്തേക്കില്ല
പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ മുന്നണി യോഗത്തിലുൾപ്പെട്ട എംപിമാർ ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കാൻ അസൗകര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് എംപി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ കക്ഷികളിൽ പെടുന്ന എംപിമാരായ എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ബെന്നി ബെഹനാൻ, ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നീ എംപിമാരാണ് സാധാരണ യോഗത്തിന് എത്തുന്നത്.
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