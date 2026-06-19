മലയോരത്തിന് സാമ്പത്തിക വിപ്ലവമോ? യുഡിഎഫ് ബജറ്റിൽ ഇടുക്കിയ്ക്ക് കൈനിറയെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, വന്യമൃഗശല്യ പരിഹാര തുകയിൽ നിരാശ
യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രകടനപത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായിരുന്ന 'മലയോര കർഷക ക്ഷേമം' മുൻനിർത്തി, വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നിർദേശങ്ങൾ മലയോര ജനതയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
Published : June 19, 2026 at 8:06 PM IST
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാന ബജറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പൊതു ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഔദ്യോഗികമായി ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രകടനപത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായിരുന്ന 'മലയോര കർഷക ക്ഷേമം' മുൻനിർത്തി, വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നിർദേശങ്ങൾ മലയോര ജനതയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി കർഷകരെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഭൂനിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ജില്ലയിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമ്പോഴും, മലയോരത്തിൻ്റെ നിത്യേനയുള്ള ഭീഷണിയായ വന്യമൃഗശല്യം നേരിടാനുള്ള തുക പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് കർഷകർക്കിടയിൽ നേരിയ നിരാശയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ ഇടുക്കിയ്ക്ക് എങ്ങനെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായി മാറുന്നുവെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ: ഇടുക്കിയെ തുണയ്ക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
ഭൂപതിവ് നിയമത്തിലെ സമൂല ഭേദഗതി: പട്ടയഭൂമിയിലെ നിർമാണങ്ങൾ ഉപാധിരഹിതമായി ക്രമവൽക്കരിച്ചു നൽകുമെന്ന ബജറ്റ് നിർദേശം ജില്ലയിലെ ഭൂനിയമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിനാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യത തെളിയുന്നത്.
ബഹുവിള കൃഷിയും ഫാം ടൂറിസവും: നഷ്ടത്തിലായ ഏകവിള തോട്ടങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി മലയോര മേഖലയിൽ ബഹുവിള കൃഷിരീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിയമനിർമാണം നടത്തും. തോട്ടങ്ങളിൽ ഫാം ടൂറിസം അടക്കമുള്ള വൈവിധ്യവൽക്കരണങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത് ഇടുക്കിയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകും.
ന്യായവിലയിലെ അനിശ്ചിതത്വം പരിഹരിക്കുന്നു:
ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിലൂടെ പരിഹാരമുണ്ടാകും.
സിഎച്ച്ആർ മേഖലയിലെ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം:
കാർഡമം ഹിൽ റിസർവ് (CHR) മേഖലയിലെ പട്ടയ വിതരണ വിലക്ക് നീക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ കോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കും. 2009-ൽ സിഎച്ച്ആറിലുൾപ്പെട്ട 20,300 ഹെക്ടർ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ അനുമതി പുതിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ കോടതിയെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ പ്രതീക്ഷ.
പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ: മലയോരത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വശങ്ങൾ
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"ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കരിനിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും മൂലം ശ്വാസം മുട്ടുന്ന മലയോര ജനതയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണിത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ ജനതയുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷത്തോടെ, തൊഴിലെടുത്തു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കമായി ഈ ബജറ്റ് മാറും. വന്യമൃഗശല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുക പരിമിതമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ബജറ്റിനെ ഇടുക്കിയുടെ സാമ്പത്തിക വിപ്ലവമായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്'' - എന്ന് അതിജീവന പോരാട്ട വേദി ചെയർമാൻ റസാക്ക് ചൂരവേലി പറഞ്ഞു.
മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തെ വീഴ്ചകൾ മൂലമുണ്ടായ നിയമക്കുരുക്കുകളും വന്യമൃഗശല്യം നേരിടുന്നതിലെ തുകയുടെ പരിമിതിയും പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇടുക്കിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ബജറ്റ് മലയോരത്തിന് പുതിയൊരു അതിജീവനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ നിയമനിർമാണങ്ങൾ എത്രയും വേഗം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.
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