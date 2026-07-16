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യുഡിഎഫ് ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ പുനഃസംഘടന: ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ, മുന്നണി യോഗം ഉടൻ വിളിച്ചേക്കും

സ്ഥാനങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യുഡിഎഫ് യോഗം വിളിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. തീരുമാനം നീളുന്നതിൽ മുസ്ലീം ലീഗടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികൾക്കും അതൃപ്‌തി

UDF BOARD CORPORATION KPCC PRESIDENT UDF MEETING SUNNY JOSSEPH
UDF Board Corporation reorganization (Etv Bharat file)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 6:53 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് ബോർഡ് - കോർപ്പറേഷൻ ചർച്ചകൾ അനന്തമായി നീളുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അമർഷമുണ്ടാക്കിയതോടെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

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സ്ഥാനങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യുഡിഎഫ് യോഗം വിളിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. തീരുമാനം നീളുന്നതിൽ മുസ്ലീം ലീഗടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികൾക്കും അതൃപ്‌തിയുണ്ട്. ചർച്ചകൾക്കായി യുഡിഎഫ് യോഗം ഉടൻ വിളിക്കുമെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ആദ്യവട്ട ചർച്ചകളിൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനൊപ്പം കേരളത്തിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുൻഷിയും പങ്കെടുത്തേക്കും.

ചർച്ചകൾ നീണ്ടത് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച സണ്ണി ജോസഫ് മന്ത്രിയായതോടെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ എങ്ങുമെത്തിയിരുന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ബോർഡ്- കോർപ്പറേഷൻ ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായത്.

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പുതിയ അധ്യക്ഷനെയും സഹഭാരവാഹികളെയും സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യേഗികമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യക്ഷ നിയമനത്തിലുള്ള തീരുമാനം നീളുകയാണ്. ഇത് അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിൽ ഘടകകക്ഷികൾക്കുള്ള അതൃപ്‌തി കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്നത്.

മുന്നണി യോഗം വിളിക്കാൻ തീയതി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി : അടൂർ പ്രകാശ്

യുഡിഎഫ് യോഗം എന്ന് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ യോഗം എന്ന് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കമുള്ളവരും മന്ത്രിമാരും പലവിധ തിരക്കുകളിലായതിനാൽ യുഡിഎഫ് യോഗം വിളിക്കാൻ വൈകിയെന്നതാണ് വസ്‌തുതയെന്ന് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയംഗം കെ സി ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യുഡിഎഫ് യോഗം വിളിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബോർഡ്-കോർപ്പറേഷൻ : ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്‍റെ കാലത്തും ചർച്ചകൾ നീണ്ടു

ബോർഡ്-കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് 2011ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ കാലത്തും ചർച്ചകൾ നീണ്ടു പോയിരുന്നു. മുന്നണിയിൽ ബോർഡ് -കോർപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഭജന ചർച്ചകളിൽ ഘടകകക്ഷികൾ അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ല. അന്ന് എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സമവായ ചർച്ചകളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രകടമായി ഗ്രൂപ്പുകൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും കെ സി വേണുഗോപാൽ പക്ഷമാണ് പാർട്ടിയിൽ പിടിമുറക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുമ്പത്തേത് പോലെ ശക്തമല്ലെങ്കിലും എ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗവും പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പക്ഷവും പാർട്ടിയിൽ സജീവമാണ്.

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UDF BOARD CORPORATION
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SUNNY JOSSEPH
BOARD CORPORATION REORGANIZATION

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