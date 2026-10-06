ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിൽ ധാരണ; മാണി സി കാപ്പൻ നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാനാകും
അടൂർ പ്രകാശ് ഉയർത്തിവിട്ട ആരോപണങ്ങൾക്കും ഘടകകക്ഷികളുടെ അതൃപ്തികൾക്കും ഇടയിലാണ് ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിന് പെട്ടെന്ന് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നത്
Published : October 6, 2026 at 9:57 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിൽ യുഡിഎഫിൽ ഏകദേശ ധാരണയായി. മുസ്ലിം ലീഗിന് 20, കേരള കോൺഗ്രസിന് ഏഴ്, ആർഎസ്പിക്ക് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകാനാണ് തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ഇന്ന് പട്ടിക കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാ ദാസ് മുൻഷിക്ക് കൈമാറും.
ഘടകകക്ഷികൾക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ
അടൂർ പ്രകാശ് ഉയർത്തിവിട്ട ആരോപണങ്ങൾക്കും ഘടകകക്ഷികളുടെ അതൃപ്തികൾക്കും ഇടയിലാണ് ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിന് പെട്ടെന്ന് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളാണ് നടന്നത്.
ലീഗുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും വിഭജനവും നേരത്തെ തന്നെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിരുന്നു. 20 ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളും ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുമാണ് ലീഗിന് നൽകുക. കേരള കോൺഗ്രസിന് ഏഴ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളും ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പദവിയും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ക്യാബിനറ്റ് പദവി ഏതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗവുമായുള്ള ചർച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു. മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് ആണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. പാർട്ടി ചെയർമാൻ പി.ജെ ജോസഫിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവി നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയോജന കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നത്.
മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പദവികൾ
ആർഎസ്പിക്ക് മൂന്ന് ചെയർമാൻ സ്ഥാനമാണ് നൽകുക. ബാക്കിയുള്ള ഘടകകക്ഷികൾക്ക് ഓരോ എംഎൽഎമാർ വീതമാണുള്ളത്. അതിനാൽ അവർക്കെല്ലാം ഓരോ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായെല്ലാം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചാണ് വിഭജനത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണയിലെത്തിയത്.
അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വത്തിലുള്ള പി.വി അൻവറുമായും ചർച്ച നടത്തും. അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ടുകാണാനാണ് സാധ്യത. മുന്നണിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്.
മാണി സി കാപ്പന് നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകാനാണ് നിലവിലെ ധാരണ. എന്നാൽ ക്യാബിനറ്റ് പദവി വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച തിരികെയെത്തുമ്പോൾ നേരിട്ടു കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും അനിൽ കുമാറും നോർക്ക ചെയർമാൻമാരായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, വികസന കോർപറേഷൻ, സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷൻമാരെ നേരത്തെ തന്നെ നിയമിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാകും പുതിയ ക്യാബിനറ്റ് പദവികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകുക.
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