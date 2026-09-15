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ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനം; യുഡിഎഫിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ഉടൻ

ഈ മാസം 15നുള്ളിൽ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ധാരണയാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ കെപിസിസി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു

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യുഡിഎഫ് (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 12:48 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെ ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ഉടൻ തുടക്കമാകും. നാളെ നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മുന്നണി നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ഈ മാസം 15നുള്ളിൽ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ധാരണയാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ കെപിസിസി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരോടും അവരവരുടെ വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിന് കൈമാറാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങൾ നടത്താവുന്ന ബോർഡുകളും കോർപറേഷനുകളുമായി ഏകദേശം 150 സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്.

എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി വിഭജനം
ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭജനം എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ്. നിയമസഭയിൽ 63 എംഎൽഎമാരുള്ള കോൺഗ്രസിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വാദം. പ്രധാനപ്പെട്ട ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഘടകകക്ഷികൾക്കും താത്പര്യമുണ്ട്.

എന്നാൽ 10 വർഷം മുൻപ് നടന്നത് പോലെയല്ല നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമെന്ന വിലയിരുത്തലും കോൺഗ്രസിനുള്ളിലുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് അംഗത്വം നൽകാനും, തിരിച്ചും ഇതേ ക്രമീകരണം നടപ്പാക്കാനുമാണ് ആലോചന. അതേസമയം 35 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

മറ്റ് പദവികളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നവർ
മുന്നാക്ക ക്ഷേമ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പി ജെ ജോസഫിനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എം കെ മുനീറിൻ്റെ പേര് ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത്തരമൊരു കമ്മിഷൻ വേണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. മാണി സി കാപ്പന് നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകാൻ ഏകദേശ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ കേസ് ഉള്ളതിനാൽ ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും പ്രഖ്യാപനം. ജി ദേവരാജനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയാക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത ഘടകകക്ഷികൾക്കും, മുന്നണിയിലെ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും പദവികൾ നൽകുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

വനിത കമ്മിഷൻ, യുവജന കമ്മിഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിനായി കോൺഗ്രസിൽ ചരടുവലി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് രംഗത്തുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത പദവി വിട്ടുനൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ.

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തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഘടകകക്ഷികളെ പിണക്കാതെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാകും യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുക. ബോർഡുകളിലെയും കോർപറേഷനുകളിലെയും നിയമനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഭരണസ്തംഭനം ഒഴിവാക്കാനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സജീവമാകും.

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