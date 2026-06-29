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നഗരസഭ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തമ്മിൽത്തല്ലി യുഡിഎഫ്- ബിജെപി അംഗങ്ങൾ; സംഘർഷത്തിനിടെ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ച് മേയർ

കാപ്പ കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട ബിജെപി കൗൺസിലർ സുഗതനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് കൗൺസിൽ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് നാടകീയരംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്

CLASH BETWEEN UDF BJP COUNCILLORS
നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ നടന്ന തമ്മിൽത്തല്ല് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 3:29 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 3:51 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ യുഡിഎഫ്- ബിജെപി അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽത്തല്ലി. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ബിജെപി അംഗവുമായ ചെമ്പഴന്തി അനിലും യുഡിഎഫ് പാർട്ടി നേതാവായ കെഎസ് ശബരീനാഥനും തമ്മിൽ നടന്ന വാക്കുതർക്കമാണ് കൈയാങ്കളിയിൽ കലാശിച്ചത്. യുഡിഎഫ് അംഗമായ പാളയം കൗൺസിലർ ഷെർളിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു.

കാപ്പ കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട ബിജെപി കൗൺസിലർ സുഗതനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് കൗൺസിൽ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് നാടകീയരംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരസഭയിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കൗൺസിലർമാർ വീൽചെയറിലെത്തി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൈയാങ്കളി നടന്നത്.

CLASH BETWEEN UDF BJP COUNCILLORS
പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ (ETV Bharat)
കൗൺസിൽ ഹാളിൽ പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ നടക്കുന്നതിനിടെ എല്ലാ അജണ്ടകളും പാസാക്കി മേയർ വി വി രാജേഷ് യോഗം പൂർത്തിയായതായി അറിയിച്ചു. അതിനു പിന്നാലെ അറ്റന്‍ഡന്‍സ് ബുക്കിൽ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഘർഷത്തിന് തുടക്കമായത്. യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളായ മേരിപുഷ്പം, ഷെർളി എന്നിവരെ ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ തടഞ്ഞതായി ആരോപണമുയർന്നു. അതിനെ ശബരീനാഥൻ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ യുഡിഎഫ്- ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ഇരുചേരിയിലായി ഉന്തുംതള്ളുമായി. അതിനിടെ യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന ചുടുവെള്ളം ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെ നേരെ ഒഴിച്ചു. സംഘർഷത്തിനിടെ ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ ശബരീനാഥിനെ മർദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മര്‍ദമനേറ്റത് ഷെർളിയുടെ തലയിലായിരുന്നു. തൻ്റെ ഷർട്ട് വലിച്ചുകീറി മർദിച്ചതായി ചെമ്പഴന്തി ഉദയനും ആരോപിച്ചു.
CLASH BETWEEN UDF BJP COUNCILLORS
പ്രതിഷേധവുമായി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ (ETV Bharat)
കാപ്പ കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലർ സുഗതൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന വിവരം മറച്ചുവക്കാനാണ് രജിസ്റ്റർ കൈക്കലാക്കാൻ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാവ് കെ എസ് ശബരീനാഥൻ ആരോപിച്ചു. ബിജെപി അംഗങ്ങളാണ് സംഘർഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്നും വനിത അംഗങ്ങൾക്കുവരെ മർദനറ്റേതായും ശബരീനാഥൻ ആരോപിച്ചു. മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രിമിനൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും ശബരീനാഥൻ പറഞ്ഞു. കൗൺസിൽ ഹാളിൽ മർദനമേറ്റതിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് പാളയം കൗൺസിലറായ ഷെർളി അറിയിച്ചു. സുഗതനെ പുറത്താക്കുന്നതുവരെ നഗരസഭയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് നേതാവ് എസ് പി ദീപക് പറഞ്ഞു.എൽഡിഎഫിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നിരവധി അജണ്ടകളാണ് മേയർ വി വി രാജേഷ് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പാസാക്കിയത്. യാതൊരു ചർച്ചയുമില്ലാതെ 400 അജണ്ടകളാണ് മേയർ പാസാക്കിയതെന്നും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനടപടികളാണ് നഗരസഭയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. കോർപ്പറേഷനിലെ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ വാർഡിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിപ്രകാരം നടന്ന ഫ്‌ളാറ്റ് നിർമാണത്തിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് മേയർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി നാലുവർഷമായപ്പോഴേക്കും പല ഫ്‌ളാറ്റുകളുടെയും കോൺക്രീറ്റ് ഇളകിവീഴുകയാണെന്നും ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാൻ തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്ങിൻ്റെ സഹായം തേടുമെന്നും സ്മാർട് സിറ്റി പദ്ധതിയിലെ അഴിമതിയിലും അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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Last Updated : June 29, 2026 at 3:51 PM IST

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BJP
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CLASH BETWEEN UDF BJP COUNCILLORS

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