ETV Bharat / state

കുന്നത്തുനാട്ടിൽ അട്ടിമിറി, എറണാകുളം യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരും, കണക്കുകൂട്ടി നേതാക്കള്‍

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കുന്നത്ത് നാട് ഉൾപ്പടെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിക്കുമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്

Shiyas with Congress leaders (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ജില്ലയിൽ വാശിയേറിയ ത്രികോണ പോരാട്ടം നടന്ന കുന്നത്തുനാട്ടിൽ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫ്. 2021 ൽ ഇടതുമുന്നണിയിലെ പി വി ശ്രീനിജൻ 2,715 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച മണ്ഡലം ഇത്തവണ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കുന്നത്ത് നാട് ഉൾപ്പടെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിക്കുമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പറഞ്ഞു.

84.09 ശതമാനം പേരും വോട്ട് ചെയ്‌ത മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തെ ശക്തമാക്കിയത് എൻ ഡി എ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ട്വൻ്റി 20 മത്സരിച്ചതാണ്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വി.പി സജീന്ദ്രനെതിരെ ട്വൻ്റി 20 ഉയർത്തിയ വോട്ട് കച്ചവട ആരോപണം, വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായ പിവി ശ്രീനിജനും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടമാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി.പി സജീന്ദ്രൻ നടത്തുന്നതെന്നാണ് പി വി ശ്രീനിജൻ ആരോപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയം മുതൽ സാബു ജേക്കബിനെ താൻ എതിർക്കുന്നത് നേർക്കുനേർ നിന്ന് രാഷ്‌ട്രീയം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാളേയും രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തി കൊണ്ടുവാരാൻ താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെയും അവരുടെ പാർട്ടി പിളർത്തുവാനും താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇനിയും സാബു ജേക്കബിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പി വി ശ്രീനിജൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം (ETV Bharat)

ട്വൻ്റി 20യുടെ പൂതൃക്ക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ രാജിയും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഇടപെടലും രാഷ്ട്രീയ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും പി.വി. ശ്രീനിജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്തു നെറികേടും നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെന്ന് വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് തന്നെ അനുഭവമുള്ളതാണ്.

കുന്നത്തുനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്‌ഠ നേടിയ ടി എച്ച് മുസ്‌തഫയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ചും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും കുന്നത്തുനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും പോകുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. വായ് തുറന്നാൽ അശ്ലീല ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി തുടരുന്നത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കണം. ഇതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തനിക്ക് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ തൻ്റെ മര്യാദ അതിനനുവദിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പറയാമെന്ന് വച്ചത്.

കുന്നത്തുനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസുകാർ എല്ലാം മറന്ന് അയാളെ ജയിപ്പിക്കാൻ പെടാപാട് പെടുമ്പോൾ പോലും ആരേയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തയ്യാറായിരുന്നില്ലന്നും പി.വി ശ്രീനിജൻ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ട്വൻ്റി 20യുടെ പൂതൃക്ക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കു‌കയും സാബു എം ജേക്കബിനെതിരെ വധഭീഷണിയുൾപ്പടെ ഗുരുതര ആരോപണമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ 20 ലക്ഷം നൽകിയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വിലക്കു വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണമാണ് സാബു എം ജേക്കബ് ഉന്നയിച്ചത്.

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ട്വൻ്റി 20യിൽ നിന്നും രാജിവച്ച പൂജ ജോമോൻ്റെ ദൃശ്യവും സാബു പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ പൂജാ ജോമോൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അപകീർത്തികരമാണ്. മാന നഷ്ട്ടകേസ് നൽകാൻ തൻ്റെ കൈയ്യിൽ പണമില്ലന്നായിരുന്നു പൂജ ജോമോൻ്റെ പ്രതികരണം. നിയമ സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ത്രികോണ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉയർന്നെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് , യുഡിഎഫ് മുന്നണികൾ തമ്മിലായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരം.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച ട്വൻ്റി 20 ഇത്തവണ എൻ ഡി എ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായാണ് മത്സരിച്ചതോടെ മതേതര നിലപാടുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പാർട്ടിയെ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞതാണ് ട്വൻ്റി 20 ക്ക് തിരിച്ചടിയാത്. 2021 ൽ ട്വൻ്റ് 20 ക്ക് 27.66 ശതമാനം വോട്ടും, എൻ ഡി എ ക്ക് 4.68 ശതമാനം വോട്ടും ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇതിന് അനുസൃതമായ വോട്ടിങ് ശതമാനം ഒരിക്കലുമുണ്ടാകില്ലന്ന് ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടിയുടെ മുൻ ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്ററായ അഡ്വ. അസ്‌ലഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ട്വൻ്റി 20യെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന കൃസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷം യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് ശതമാനം വോട്ടെങ്കിലും ട്വൻ്റി 20ക്ക് നഷ്‌ടമാകും. ഈ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടിയുടെ പ്രസക്തി പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
UDF
KERALA ELECTION TREND
KUNNATHUNADU ELECTION
ERNAKULAM POST POLL ANALYSIS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.