പാലക്കാട്ട് രമേഷ് പിഷാരടി, മലമ്പുഴയിൽ എ സുരേഷ്; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പേരുകളുമായി കോണ്ഗ്രസ്, 55 പേരുടെ പട്ടിക പുറത്ത്
Published : March 17, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 6:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള 55 സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. കോണ്ഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പിലാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ പട്ടികയുള്ളത്.
Also Read; മുനീറിന് സീറ്റില്ല: മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വേങ്ങരയിൽ കെ എം ഷാജിയും; 25 സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലീം ലീഗ്
മത്സരസന്നദ്ധത അറിയിച്ച് അടൂർ പ്രകാശ്, കെ സുധാകരൻ എന്നിവർ രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഹൈക്കമാൻ്റ് തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് അവർക്ക് സീറ്റ് നൽകിയില്ല. ഇന്നലെ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നടന്ന മാരത്തോൺ ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക രൂപീകരിച്ചത്.
സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിലെത്തിയ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ എ സുരേഷിന് മലമ്പുഴ സീറ്റ് നൽകി. കൊട്ടാരക്കയിൽ അയിഷാ പോറ്റിയും പാലക്കാട് രമേഷ് പിഷാരടിയും മത്സരിക്കും.
ഇരിക്കൂർ- അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ്
ധർമ്മടം- അബ്ദുൾ റഷീദ്
തലശ്ശേരി- കെ.പി. സാജു
പേരാവൂർ- അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ്
മാനന്തവാടി (ST) മി- ഉഷാ വിജയൻ
സുൽത്താൻബത്തേരി (ST) - ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ
കൽപ്പറ്റ- അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ്
നാദാപുരം- കെ.എം. അഭിജിത്ത്
കൊയിലാണ്ടി- അഡ്വ. കെ. പ്രവീൺ കുമാർ
ബാലുശ്ശേരി (SC)- വി.ടി. സൂരജ്
എലത്തൂർ - വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ
കോഴിക്കോട് നോർത്ത്- അഡ്വ. കെ. ജയന്ത്
നിലമ്പൂർ- ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്
വണ്ടൂർ (SC)- എ.പി. അനിൽ കുമാർ
തവനൂർ- വി.എസ്. ജോയ്
പൊന്നാനി- നൗഷാദ് അലി
തൃത്താല - വി.ടി. ബൽറാം
കോങ്ങാട് (SC) - കെ.എ. തുളസി
മലമ്പുഴ - എ. സുരേഷ്
പാലക്കാട് - രമേഷ് പിഷാരടി
തരൂർ (SC) - കെ.സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ചിറ്റൂർ - അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ
നെന്മാറ- ടി. തങ്കപ്പൻ
ആലത്തൂർ - കെ.എൻ. ഫെബിൻ
മണലൂർ - ടി.എൻ. പ്രതാപൻ
ഒല്ലൂർ - അഡ്വ. ഷാജി ജെ. കോടങ്കണ്ടത്ത്
തൃശ്ശൂർ - രാജൻ ജെ. പല്ലൻ
നാട്ടിക (SC) - അഡ്വ. സുനിൽ ലാലൂർ
കൈപ്പമംഗലം - ടി.എം. നാസർ
പുതുക്കാട് - കെ.എം. ബാബു രാജ്
ചാലക്കുടി - സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്
കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഒ.ജെ. ജനീഷ്
അങ്കമാലി - റോജി എം. ജോൺ
ആലുവ - അൻവർ സാദത്ത്
പറവൂർ - വി.ഡി. സതീശൻ
എറണാകുളം - ടി.ജെ. വിനോദ്
തൃക്കാക്കര - ഉമാ തോമസ്
കുന്നത്തുനാട് (SC) - വി.പി. സജീന്ദ്രൻ
മൂവാറ്റുപുഴ - ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ
വൈക്കം (SC) - കെ. ബിനിമോൻ
കോട്ടയം - തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
പുതുപ്പള്ളി - ചാണ്ടി ഉമ്മൻ
അരൂർ - ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ
ചേർത്തല - കെ.ആർ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഹരിപ്പാട് - രമേശ് ചെന്നിത്തല
മാവേലിക്കര (SC) - അഡ്വ. മുത്താര രാജ്
കരുനാഗപ്പള്ളി - സി.ആർ. മഹേഷ്
കൊട്ടാരക്കര - അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി
പത്തനാപുരം - ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല
കുണ്ടറ - പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്
കൊല്ലം - അഡ്വ. ബിന്ദു കൃഷ്ണ
ചാത്തന്നൂർ - സൂരജ് രവി
ചിറയിൻകീഴ് - രമ്യാ ഹരിദാസ്
വട്ടിയൂർക്കാവ് - കെ. മുരളീധരൻ
കോവളം - എം. വിൻസന്റ്