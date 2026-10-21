ഫേയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പണിയായി; ഉദയഭാനുവിൻ്റെ പരാതിയിൽ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസ്
ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അടൂര് പൊലീസ്. കേസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന കെപി ഉദയഭാനു നല്കിയ പരാതിയിൽ.
Published : October 21, 2026 at 4:54 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അടൂർ പൊലീസ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന സിപിഎം സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗവും മുൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ കെപി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ്.
പൊതുപ്രവർത്തനത്തെ അപകീർത്തിപെടുത്തി, ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഉദയഭാനുവെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സിപിഎം നടത്തിയ മാർച്ചിൽ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഉദയഭാനു വിമർശിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഉദയഭാനുവിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയത്. പിന്നാലെ പോസ്റ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ആകുകയും വിവാദമാകുകയും ചെയ്തു. ഉദയഭാനുവിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.
"സിപിഎം പത്തനംതിട്ട മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെപി ഉദയഭാനു എന്ന പാറമടക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടു. എണ്ണമറ്റ കയ്യടിക്ക് വേണ്ടി വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സ്വയം മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പരിപ്പിളക്കും എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടു" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പോസ്റ്റിൽ ഉദയഭാവിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ആണ് ഉയർത്തിയത്.
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ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പരാതിയുമായി ഉദയഭാനും രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. "തൻ്റെ പൊതു ജീവിതവും വ്യക്തി ജീവിതവും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം. ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേം ഉന്നയിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാവുയാണെങ്കിൽ, ഉണ്ടാവട്ടെയെന്ന്" ഉദയഭാനും പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അതേസമയം, അടൂരിൽ ഉണ്ടായ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്, ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘര്ഷത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ നടത്തിയ മറ്റൊരു പരാമർശവും നേരത്തേ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ആക്രമിക്കാന് വരുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മുന്നില് കഞ്ചാവ് പൊതിയിട്ടാല് അതെടുത്ത് പിന്മാറുമെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ശ്രീനാദേവിയുടെ പ്രതികരണം.
സിപിഐ വിട്ട് കോണ്ഗ്രസില് എത്തിയ ആളാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ. നിലവിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പള്ളിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ് ശ്രീനാദേവി. ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത് സിപിഐ നല്കിയ ഹർജി പത്തനംതിട്ട അഡീഷണല് ജില്ലാ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിയിരുന്നു. ശ്രീനാദേവിയുടെ തമാസസ്ഥലവും റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിലാണ് സിപിഐ നേതാവ് ഹർജി നൽകിയത്.
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