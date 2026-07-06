പഹൽഗാം ഭീകാരക്രമണത്തില് വിദ്വേഷ കമൻ്റ്; അറസ്റ്റിലായ മലയാളി യുവാവിനെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി
കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തില് വീരമൃത്യു വരിച്ച മലയാളി സൈനികന്റെ മകള് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് കീഴിലാണ് സനൂഫ് മോശം കമന്റിട്ടത്.
By PTI
Published : July 6, 2026 at 3:23 PM IST
കൊല്ലം: പഹൽഗാം ഭീകാരക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയ മലയാളി യുവാവിനെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി. ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രാജ്യവിരുദ്ധവും മതസ്പര്ദ്ധ വളര്ത്തുന്നതുമായ രീതിയില് വിദ്വേഷ കമൻ്റിട്ട കേസിലാണ് നടപടി.
എറണാകുളം നോര്ത്ത് പറവൂര് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സനൂഫനെതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സൗദിയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് വന്നിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുവരുകയായിരുന്നു സനൂഫ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തില് വീരമൃത്യു വരിച്ച മലയാളി സൈനികന്റെ മകള് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് കീഴിലാണ് സനൂഫ് മോശം കമന്റിട്ടത്.
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പിന്നാലെ മുട്ടം പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സൗദി അറേബ്യയിൽ വച്ചാണ് സനൂഫ് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കമൻ്റിട്ടത്. യുവമോർച്ച നേതാവ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സനൂഫിനെതിരെ പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അവധിക്കായ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനും മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിനും ശേഷമാണ് യുഎപിഎ ചുമത്തിയതെന്ന് മുട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുഎപിഎ ചുമത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സനൂഫിനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അത് കൂടാതെ അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്കോ എസ്ഐടിയ്ക്കോ കൈമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതി നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ ആണ് .
പ്രതികരിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നു എന്ന രീതിയൽ കമൻ്റിട്ട സനൂഫിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ബിജെപി കേരള പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ഫേയ്സ് ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കൊല്ലപ്പെട്ട നിരപരാധിയായ എൻ രാമചന്ദ്രൻ്റെ മരണം ആഘോഷമാക്കുകയും രാജ്യവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവിൻ്റെ അറസ്റ്റ്, ഓരോ മലയാളിക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
ഫേസ് ബുക്കിൻ്റെ പൂർണ രൂപം
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഒരു മലയാളി ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ ആഘോഷിക്കാൻ മാത്രം മറ്റൊരു മലയാളി യുവാവ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻവാഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു?
ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിരപരാധിയായ എൻ. രാമചന്ദ്രന്റെ മരണം ആഘോഷമാക്കുകയും രാജ്യവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് സനൂഫ് അബ്ദുൾ എന്ന യുവാവിന്റെ അറസ്റ്റ്, ഓരോ മലയാളിക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്.
ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല.
വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന പ്രീണനത്തിൻ്റെയും, തീവ്രവാദ ചിന്താഗതികൾ വളർത്തുന്നതിൻ്റെയും, കോൺഗ്രസ്-സിപിഎം കക്ഷികളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യത്തിൻ്റെയും അനന്തരഫലമാണിത്.
ദേശീയ താൽപ്പര്യത്തേക്കാൾ അവർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുൻഗണന നൽകുമ്പോൾ. തീവ്രവാദ ശക്തികളെ അവർ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ...നമ്മുടെ ദേശീയ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ...
#OperationSindoor ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവർ കേസെടുക്കുമ്പോൾ...#VandeMataram ആലപിക്കുന്നതിനെ അവർ എതിർക്കുമ്പോൾ...നമ്മുടെ യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അവർ ഹമാസ് നേതാക്കളെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ദേശസ്നേഹം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും തീവ്രവാദവൽക്കരണം സാധാരണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. Indian National Congress. CPIM എന്നിവർ വളരെക്കാലമായി ഈ അപകടകരമായ രാഷ്ട്രിയം വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇത് കേരളത്തിന് അപകടകരമാണ്. ഇത് ഭാരതത്തിനും അപകടകരമാണ്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ അർഹിക്കുന്നത് തൊഴിൽ നൈപുണ്യം, അവസരങ്ങൾ, നൂതന ആശയങ്ങൾ, ദേശസ്നേഹം എന്നിവയിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭാവിയാണ് - അല്ലാതെ വിദ്വേഷവും തീവ്രവാദവും വിഭജനവുമല്ല.
കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി ഭാരതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിലാണ്, അല്ലാതെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റപ്പെടലിലല്ല. #APAKADAMPolitics കാലഘട്ടം അവസാനിക്കണം. ഇനി വേണ്ടത് #PoliticsOfPerformance ആണ്.
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