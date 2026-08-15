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കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ അറബ് വനിതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഓഗസ്റ്റ് 14 വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് നടക്കാവ് ജാഫർഖാൻ കോളനി റോഡിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇവരെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

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Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 8:21 AM IST

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കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നടക്കാവിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ യു.എ.ഇ സ്വദേശിയായ അറബ് വനിതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. യു.എ.ഇയിലെ റാസൽ ഖൈമ സ്വദേശിനിയായ സൈനബ് അലി ജുമാ മുഹമ്മദ് അൽ മർസൂക്കി (40) ആണ് മരിച്ചത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി കുടുംബസമേതം കേരളത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഇവർ.

ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ
ഓഗസ്റ്റ് 14 വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് നടക്കാവ് ജാഫർഖാൻ കോളനി റോഡിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇവരെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മാതാവും പിതാവും മകനും അടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരാഴ്‌ച മുൻപാണ് ഇവർ കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. ഹോട്ടലിൽ വ്യത്യസ്‌ത മുറികളിലായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്.

രാത്രി വൈകി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ഇവർ സാധാരണയായി ഉച്ചയോടെയാണ് എഴുന്നേൽക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച ഉച്ചയായിട്ടും ഉണരാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒപ്പം കിടന്ന മകൻ ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ മുറി തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെയും ആശുപത്രി അധികൃതരെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

മരണകാരണം ഹൃദയാഘാതമെന്ന് സംശയം
ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. മരിച്ച സൈനബ് അലിക്ക് നേരത്തെ ചില ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് നടക്കാവ് ഇൻസ്പെക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. യുവതിയുടെ വിസ, പാസ്‌പോർട്ട് രേഖകൾ എന്നിവ നടക്കാവ് പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പൊലീസ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
നിലവിൽ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. യു.എ.ഇ എംബസി അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയുള്ള തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് നടക്കാവ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിദേശ വനിതയുടെ മരണമായതിനാൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എംബസിയുടെ സഹായത്തോടെ കുടുംബം ചെയ്യും. അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടുതലായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

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സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് വിദേശികളുടെ സുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സംഭവത്തിൽ യാതൊരുവിധ വീഴ്‌ചകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പൊലീസ് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മറ്റ് നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. വിദേശ വനിതയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം കുടുംബത്തെയും വലിയ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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