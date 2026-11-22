മെസി സന്ദർശന തട്ടിപ്പ് കേസ്: പരിപാടിയുടെ സ്പോൺസർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിൽ 2 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചെന്ന് യു ഷറഫലി
യു. ഷറഫലി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ അരീക്കോട്ടെ 'നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമി'യുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി രണ്ട് കോടി രൂപ കൈമാറിയത്.
By PTI
Published : November 22, 2026 at 6:04 PM IST
മലപ്പുറം: മെസിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയുടെ സ്പോൺസറായ ഒരു കമ്പനി തൻ്റെ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് യു. ഷറഫലി. എസ്ഐടി കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് പണം ലഭിച്ച കാര്യം സമ്മതിച്ചത്. ലയണൽ മെസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട യു. ഷറഫലി ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.
ഈ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി), മുൻ കായിക മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി. സത്യപാലൻ, ഷറഫലി എന്നിവരെ കേസിൽ പ്രതികളായി ശനിയാഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം, നേരത്തെ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത കമ്പനിക്കെതിരെയും അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരുന്നു.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഷറഫലി നടത്തുന്നതുമായ 'നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമി'ക്ക്, മെസ്സി സന്ദർശന പരിപാടിയുടെ സ്പോൺസറായ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 2 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. യുവ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമായി 2022 ഓഗസ്റ്റിലാണ് 'നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമി' ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് ഷറഫലി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അരീക്കോട് നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഓടക്കായത്ത്, അക്കാദമിക്കായി ഏകദേശം 15 ഏക്കർ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സ്പോൺസർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് അക്കാദമിയിലെ പ്രധാന നിക്ഷേപകർ. അവർ 2 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കമ്പനി അത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചു. ഈ ഇടപാടുകളെയും ചെലവുകളെയും സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ രേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം എസ്ഐടിക്കോ മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കോ ഈ രേഖകൾ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ തുക പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്, തൻ്റെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല. വ്യക്തിപരമായി ഒരു രൂപ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്പോൺസർ ചെയ്ത കമ്പനി 'നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമി'യിൽ ഓഹരികൾ നേടി നിലവിൽ അവർ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരിയുടമയായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലയളവിൽ, മെസി പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പോൺസർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടതും അതേ കമ്പനി അക്കാദമിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതും ഒരേ സമയത്താണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അക്കാദമി 2022-ൽ തന്നെ സ്ഥാപിതമായതാണെന്ന് ഷറഫലി മറുപടി നൽകി.
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വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അക്കാദമിയിലേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, പിന്നീട് സ്പോൺസർ കമ്പനി അക്കാദമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരിയുടമയായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മെസി പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്ന 2024 ഡിസംബർ 24-ന് ശേഷമാണ് താൻ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ഷറഫലി വ്യക്തമാക്കി. അക്കാദമിയിലെ നിക്ഷേപവും അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ സന്ദർശന പദ്ധതിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിച്ചത് യാദൃശ്ചികം മാത്രമാണ്.
2022-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എത്തിയത്. മെസി പദ്ധതി നടപ്പായില്ലെങ്കിലും, അക്കാദമിയിൽ നിക്ഷേപം തുടരാൻ കമ്പനി ഇപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണ്. മറ്റ് നിക്ഷേപകരും ഇതിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭൂമിക്കായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അരീക്കോടും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും അത്യാധുനിക ഫുട്ബോൾ പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അക്കാദമി തുടങ്ങിയത്.
കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഓഹരിയുടമകളും അംഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഓഹരിയുടമകളാണ് ഡയറക്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സ്പോൺസർ കമ്പനിക്ക് 50 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരികളുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കമ്പനിയുടെ സ്വകാര്യ കാര്യമായതിനാൽ കൃത്യമായ ഓഹരി വിഹിതം വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, നിലവിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരിയുടമകളെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
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