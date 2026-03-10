ETV Bharat / state

യു ഷറഫലി നിലമ്പൂരില്‍ ഇടത് സ്വതന്ത്രൻ; സിപിഎം ചർച്ചകൾ സജീവം, കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിർണയം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ

കുഞ്ഞാലി മന്ദിരത്തിൽ സിപിഎം നേതൃത്വയോഗം ചേർന്നു. കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾ, ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തും വി എസ് ജോയിയും കേന്ദ്രത്തിൽ

ഇടതുപക്ഷ പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി യു ഷറഫലി KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 സ്ഥാനാർഥി നിർണയം
U Sharafali (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 10, 2026 at 5:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: നിലമ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മുൻ ദേശീയ താരമായ യു ഷറഫലിയെ ഇടതു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കാൻ സിപിഎം ഒരുങ്ങുന്നതായി സൂചന. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഷറഫലിയെ നിലമ്പൂരിൽ പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്തിറക്കാൻ പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നത്.

ഇതിന് മുന്നോടിയായി നിലമ്പൂരിലെ കുഞ്ഞാലി മന്ദിരത്തിൽ സിപിഎം നേതൃത്വയോഗം ചേർന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം യോഗം നീണ്ടു. മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, സ്ഥാനാർഥിത്വം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമായി യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യോഗം. സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി കെ സൈനബയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

നിലമ്പൂർ, എടക്കര, ചുങ്കത്തറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരും മറ്റു നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. യു ഷറഫലിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ നേതൃത്വ യോഗം നടന്നതെന്നാണ് സൂചന.

നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് നിലമ്പൂർ. രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരങ്ങൾ നടന്ന മണ്ഡലമായും നിലമ്പൂർ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തിനും യുഡിഎഫിനും ഒരുപോലെ ശക്തമായ സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം പലപ്പോഴും പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്.

പി വി അൻവർ രണ്ട് തവണ ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയോടെ പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത്. പി വി അൻവറിൻ്റെ വിജയം നിലമ്പൂരിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടുണ്ടായ രാഷ്‌ട്രീയപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് പി വി അൻവർ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കു‌കയായിരുന്നു.

അതോടെ നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അന്നത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയും മണ്ഡലം യുഡിഎഫിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്‌തു. അതോടെ നിലമ്പൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ മത്സരം വീണ്ടും കടുപ്പമായി.

നിലമ്പൂരിലെ വോട്ടര്‍മാരില്‍ പകുതിയിലേറെയും മുസ്ലീം വിഭാഗക്കാരാണെന്ന് വോട്ടർ പട്ടിക വിശകലനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. നിലമ്പൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ ഹിന്ദു മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെങ്കിലും ഏഴ് മുസ്ലീം സമുദായത്തിന് നല്ല മേല്‍ക്കൈയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരുന്ന പിവി അന്‍വറിന് ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷം 2700 വോട്ടുകളുടേതായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ കുത്തക മണ്ഡലമായിരുന്ന നിലമ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തിന്‍റെ അതിരുകള്‍ മാറ്റി വരച്ചത് 2009 ലെ മണ്ഡല പുനര്‍ നിര്‍ണയത്തിലാണ്.

അതിനു ശേഷം വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ നിലമ്പൂര്‍ പല സ്വഭാവം കാണിച്ചു. എങ്കിലും എല്‍ഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും 60000 വോട്ടിന്‍റേയും ഉറച്ച അടിത്തറ നിലമ്പൂരിലുണ്ട്. 1965 മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ നിലമ്പൂരില്‍ 11 തവണയും വിജയിച്ചത് കോണ്‍ഗ്രസാണ്. 2 തവണ സിപിഎമ്മും 3 തവണ ഇടതു മുന്നണി സ്വതന്ത്രരും ഇവിടെ ജയിച്ചു. 2016 ല്‍ 11504 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന നിലമ്പൂരില്‍ 2021 ല്‍ പിവി അന്‍വറിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം കേവലം 2700 വോട്ടായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു.

വീണ്ടും പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി

ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, മുൻകാല വിജയ മാതൃക ആവർത്തിക്കാനാണ് ഇടതുപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. അതിനാലാണ് ഇത്തവണയും പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി യു ഷറഫലിയെ രംഗത്തിറക്കാൻ സിപിഎം നേതൃത്വം ആലോചിക്കുന്നത്. നിലമ്പൂരിലെ സാമൂഹികവും കായിക രംഗത്തും പരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് യു ഷറഫലി.

മുൻ ദേശീയ താരമായ അദ്ദേഹത്തിന് യുവാക്കളിലും കായിക മേഖലയിലും നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടെന്നതാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ. സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രഖ്യാപനം നടന്നാൽ നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം കൂടുതൽ ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയ മത്സരമായി മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾ

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം മുതൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തമായി നിലകൊണ്ട പ്രദേശമാണ് നിലമ്പൂർ. മലബാർ സമരകാലം മുതൽ സാമൂഹിക- രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ ഈ മേഖല പിന്നീട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. കേരളം രൂപം കൊണ്ട ശേഷം നിലമ്പൂർ മണ്ഡലം പലപ്പോഴും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി.

കോൺഗ്രസ്, ഇടതുപക്ഷം, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഈ മണ്ഡലത്തെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധേയമാക്കി. നിലമ്പൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നേതാക്കളിൽ മുൻ മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ്. ദീർഘകാലം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അദ്ദേഹം നിലമ്പൂരിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഇന്നും മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യ തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് ശക്തമാകുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും സംഭവവികാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഈ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ഡി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് വി.എസ്. ജോയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ചർച്ചയും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളിൽ ശക്തമാണ്.

പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് സംഘടനയിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് വി എസ് ജോയിയുടെ തുടർ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും ഭാവി രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Also Read: കെ.സി വേണുഗോപാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? 5 എം.പിമാരെ നിയമസഭയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കൂടിയാലോചന

TAGGED:

ഇടതുപക്ഷ പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി
യു ഷറഫലി
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
സ്ഥാനാർഥി നിർണയം
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർഥി

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.