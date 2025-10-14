ETV Bharat / state

പാലക്കാട് രണ്ട് യുവാക്കൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍; മൃതദേഹത്തിന് സമീപം നാടന്‍ തോക്ക്

അടുത്തടുത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് കല്ലിക്കോട് സ്വദേശികള്‍.

POLICE INVESTIGATION MURDER YOUTH DEATHS IN PALAKKAD പാലക്കാട് യുവാക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 6:39 PM IST

1 Min Read
പാലക്കാട്: കല്ലടിക്കോട് രണ്ട് യുവാക്കൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ. മൂന്നേക്കർ മരുതുംക്കാട് സ്വദേശി ബിനു,നിതിൻ എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് സമീപം നാടന്‍ തോക്ക് കണ്ടെത്തി. കല്ലടിക്കോട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല.

ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍14) വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. മരുതുംകാട് സർക്കാർ സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ പാതയിലാണ് യുവാക്കളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബിനുവിന്‍റെ മൃതദേഹമാണ് ആദ്യം കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് നിതിന്‍റെ മൃതദേഹവും കിടന്നത്.

നിതിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബിനു സ്വയം വെടിയുതിർത്തതാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇരുവരും അടുത്ത ബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ചില വിഷയങ്ങളിൽ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു.

എങ്കിലും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നമാണോ, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ എന്നത് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്‌ധര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പൊലീസ് സംഘമെത്തി പ്രദേശം മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടു തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തോക്ക്, കാർട്രിഡ്‌ജ്, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയവ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പാലക്കാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

വെടിവെപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു, അതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ, മറ്റാരെങ്കിലും ഈ സംഭവത്തിൽ പങ്കാളികളാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കും. പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾക്കിടയിൽ കനത്ത നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

TAGGED:

POLICE INVESTIGATION
MURDER
YOUTH DEATHS IN PALAKKAD
പാലക്കാട് യുവാക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
PALAKKAD YOUTHS SHOT DEAD

