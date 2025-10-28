ETV Bharat / state

കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം നടന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം; തെളിവുകൾ നൽകിയ പ്രതി ഡൊമിനിക് മാർട്ടിൻ, ഇനിയും ആരംഭിക്കാതെ വിചാരണ

സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റാരും ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാന്‍ പ്രതി ഡൊമനിക് പൊലീസിന് സ്വയം തെളിവുകള്‍ കൈമാറി.

Photo from the spot (file), Dominic Martin (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 11:34 AM IST

എറണാകുളം: നാടിനെ നടുക്കിയ കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം നടന്നിട്ട് നാളേക്ക് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. കേസിലെ ഏക പ്രതി ഡൊമനിക് മാർട്ടിനെതിരായ വിചാരണ ഇനിയും തുടങ്ങിയില്ല. 2023 ഒക്ടോബർ 29 നായിരുന്നു യഹോവ സാക്ഷികളുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസം, രാവിലെ ഒമ്പതരമണിയോടെ പ്രതി ഡൊമനിക് മാർട്ടിൻ ആസൂത്രിതമായ സ്ഫോടനം നടത്തിയത്.

സംഭവത്തിൽ എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല്‍പതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. യഹോവ സാക്ഷികളുടെ വിശ്വാസം പിന്തുടർന്നിരുന്ന പ്രതി മാർട്ടിൻ, അവരുമായി തെറ്റി പിരിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രതികാരത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതായിരുന്നു സ്ഫോടനം. തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആക്രമണമെന്ന നിലയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സംഭവം ചർച്ചയായിരുന്നു.

സ്ഫോടനം നടന്നതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിപുലമായ പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് നിരവധി പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതി ഡൊമനിക് മാർട്ടിൻ നേരിട്ടെത്തി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

തെളിവുകൾ നൽകിയ പ്രതി

പ്രതി താൻ തന്നെയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ തെളിവുകളും ഇയാള്‍ തന്നെ പൊലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. സാധാരണ കുറ്റവാളികൾ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ മാർട്ടിൻ ബില്ലുകൾ സഹിതം തെളിവുകൾ നിർമിച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റാരും ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. തമ്മനത്ത് വാടക വീട്ടില്‍ കുടുംബവുമൊത്ത് താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു പ്രതി. ഏറെക്കാലം യഹോവ സാക്ഷികളോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഇയാള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് അഭിപ്രായ ഭിന്നത രേഖപ്പെടുത്തി വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നും അകന്നത്.

ഇത് വലിയ വെറുപ്പായി മാറുകയും പ്രതി കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അത്താണിയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്‍റിൽവച്ച് മാർട്ടിൻ സ്ഫോടക വസ്‌തു നിർമിച്ചുവെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. വ്യക്തമായ ആസൂത്രണത്തോടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ പടക്ക കടകളിൽ നിന്ന് ശക്തിയേറിയ പടക്കങ്ങളും എറണാകുളത്തെ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോളും ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു.

സ്ഫോടനം നടത്തിയ 2023 ഒക്ടോബർ 29 ഞായറാഴ്‌ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ തമ്മനത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ അത്താണിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം ഇവിടെ വച്ച് നേരത്തെ തയാറാക്കി സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ റിമോട്ട് സംവിധാനവുമായി കൂട്ടി ചേർത്ത്, കളമശ്ശേരിയില യഹോവ സാക്ഷികളുടെ കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററിൽ എത്തുകയും സ്ഫോടനം നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

പ്രതി ഡൊമിനിക് മാർട്ടിനെതിരെ ചുമത്തിയ യുഎപിഎ വകുപ്പുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. കൊലപാതകം, സ്ഫോടകവസ്‌തു നിയമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലാണ് ഇനി വിചാരണ നടക്കുക. പ്രതി ഡൊമനിക്ക് മാർട്ടിൻ നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ്.

കേസ് നടത്തിപ്പിനായി ഇയാൾ അഭിഭാഷകനെ ഏല്‍പിച്ചിട്ടില്ല. സ്വയം കേസ് വാദിക്കാമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 3578 പേജുകളുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘം എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. 294 സാക്ഷികളാണ് കേസിലുള്ളത്. 137 തൊണ്ടിമുതലുകളും 236 രേഖകളുമാണ് വിചാരണ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

