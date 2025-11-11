'ടീച്ചറമ്മമാർ പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ'; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനിലെ മേയറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ കോർപ്പറേഷനിലെ അനുഭവങ്ങളും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും സ്വകാര്യ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് മേയർ ഡോ. ബീന ഫിലിപ്പും പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന കെ സി ശോഭിതയും
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത് രണ്ട് അധ്യാപികമാരായിരുന്നു—മേയർ ഡോ. ബീന ഫിലിപ്പും പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന കെ സി ശോഭിതയും. ബീന ടീച്ചർ എന്ന പേരിലൂടെ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട ഡോ. ബീന ഫിലിപ്പ് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അധ്യാപന രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി സിപിഎം അവരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതും മേയറാതുമെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു.
അധ്യാപിക ആയിരിക്കെകയാണ് കെ സി ശോഭിതയും മത്സരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ സി അബുവിൻ്റെ മകളായ ശോഭിത ആ ലേബലിനപ്പുറം തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ കൂടി ആയിരുന്നു സ്ഥാനാർഥിയായത്. രണ്ടുതവണ ഒരു മണ്ഡലത്തെയും ഒരു തവണ മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തെയും അവർ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ കോർപ്പറേഷനിലെ അനുഭവങ്ങളും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും സ്വകാര്യ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇരുവരും.
മേയര് കസേര അപ്രതീക്ഷിതം
വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് മേയർ കസേരയിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് പറയുന്നു. ജയിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പാർട്ടി നിയോഗിച്ചത് മേയറാവാൻ. ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം ആയിരുന്നു. എന്നാലും പതറിയില്ല. കാരണം അധ്യാപികയായ കാലം തൊട്ട് സഹപ്രവർത്തകരുമായെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നല്ല ബന്ധം. പൊതുവേ ആളുകളോട് നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയുള്ള പരിചയം ഇതെല്ലാം മുറുകെപിടിച്ച് ആ കസേരയിലേക്കിരുന്നു. ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി വിഷയങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരിലും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഈഗോയെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു. തനിക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും അതിനെ പോസിറ്റീവായി കണ്ടു. കോഴിക്കോടിനെ സാഹിത്യ നഗരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി മാറി.
വഴി, വെള്ളം, വെളിച്ചം
അതിനൊപ്പം പശ്ചാത്തല വികസനവും വലിയ രീതിയിൽ നേടിയെടുത്തു. വഴി, വെള്ളം, വെളിച്ചം ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേമ കാര്യത്തിലും അനുപമമായ രീതിയിൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വയോജനങ്ങളെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും ചേർത്തു പിടിച്ചു. സമന്വയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 56000 കുടുംബങ്ങളിലെ കിടപ്പു രോഗികളെ കണ്ടെത്തി. ഇത് ആദ്യഘട്ടമാണ്. ഇനി ആവശ്യമായതെല്ലാം അടുത്ത ഭരണസമിതി തുടർന്നാൽ മതി. സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമത്തിലും വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 4,000 ത്തിലേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് പലതരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷകരുടെ വലിയൊരു ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ നിലവിലുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം
മേയറുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുകയും വിയോജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സി ശോഭിത പറയുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന കോഴിക്കോടിന് പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണം, ഡ്രൈനേജ് കണക്ടിവിറ്റി, ഒരു മഴ പെയ്താൽ റോഡിൽ വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥ, ഭിക്ഷാടന മാഫിയ, ഞെളിയംപറമ്പിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നയപരമായി കൂടെ നിൽക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്നിട്ടുമുണ്ട്. ചില തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭരണസമിതിയെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശോഭിത പറഞ്ഞു.
പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ തിരക്കിട്ട പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പിഴവുകൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ്. അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് അത് നിലച്ചു പോയത്.
ഞെളിയം പറമ്പിൽ പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ മാറാത്ത ഒരു വ്രണം പോലെയാണ് ഞെളിയംപറമ്പ് വിഷയം. അതിന് പരിഹാരമാവുകയാണ്. ആ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലേയും ജനങ്ങളുടെയും ദുരിതവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയടക്കം ദുരിതവും നേരിൽ കാണണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അവിടെ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ താൽപര്യം കാണും. എന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ വിജയകരമായി ഭരണപ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളും ഏറെയുണ്ട്- ബീന ഫിലിപ്പ് പറയുന്നു.
മേയറുടെ പിന്തുണ
മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പല വേളകളിലും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ഒത്തു പോകില്ലെന്ന്. അവർക്ക് തമ്മിൽ ഈഗോയും കുശുമ്പും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ അത് ശരിക്കും കണ്ടത് പുരുഷന്മാരിലാണ്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൽ സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ അത്രയും ഹൃദ്യമായ ബന്ധമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ്. കൗൺസിലിൽ വഴക്ക് കൂടുന്ന സമയത്തും നല്ല ആത്മബന്ധം പുലർത്തി വന്നിരുന്നു സ്ത്രീകളായ മെമ്പർമാർ. പുരുഷന്മാർക്ക് പൊതുവേ എല്ലാം അറിയാം എന്നൊരു ധാരണയാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളായ ഞങ്ങൾക്ക് പലതും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫയലിനെ കുറിച്ചും നന്നായി പഠിക്കും. എന്നിട്ടാണ് ഇത് കൗൺസിലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആളുകളുടെ വിഷമം വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് മേയർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മേയർ ഒരു വിഷമ സന്ധിയിൽ പെടുമ്പോൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത് സ്ട്രോങ്ങായി നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ പല തവണ പറയുമായിരുന്നു. ശോഭിത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്ത്രീകളുടെ വിഷമം മനസ്സിലാകാത്തപ്പോൾ
"ചെറിയോൻ പറഞ്ഞാൽ ചെവിയിൽ പോകില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ആയതുകൊണ്ടാണോ അതിന് അവഗണന നേരിടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മേയർ പറയുന്നു. പൊതുസ്ഥലത്ത് ബാത്റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളടക്കം പലരും സമീപിച്ചിരുന്നു. സ്പോൺസർമാരെ അടക്കം അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഗൗരവത്തിൽ ആരും എടുത്തില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ വിഷമം നന്നായി അറിയാം. നഗരങ്ങളിൽ ശുചിമുറികൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം മറ്റു പലർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷ കൗൺസിലർമാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് വേണ്ട പോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈഗോ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം.
എന്നാൽ സാഹിത്യ നഗരമായി കോഴിക്കോടിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും തനിക്കൊപ്പം ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നടപ്പിലായി. "എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക" എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പാർട്ടി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അംഗീകാരവും. കൗൺസിലിനെ പല സമയത്തും ഒരു പ്രധാന അധ്യാപികയോ പ്രിൻസിപ്പാലോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു. അത് പലതവണ ഓർമിപ്പിച്ചതായി ശോഭിതയും വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരംഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മാറിനിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ശോഭിത പറയുന്നു. ഒരുപാട് ജനങ്ങളുമായി അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വലിയ സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. ഇനിയൊന്ന് റസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ജയിക്കണമെന്നത് തൻ്റെ ഒരു വാശിയാണ്. അത് മൂന്നുതവണയും പ്രാവർത്തികമായി. ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ ജയിച്ച വാർഡുകളിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി. കെ സി അബു എന്ന തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ലേബൽ മാറി താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിച്ചു കയറി. ആളുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങനെയാണ്. രാവിലെ പോയാൽ രാത്രിയാണ് വീട് കയറുക പണ്ടേയുള്ള പരാതിയാണ് ശോഭിത പറഞ്ഞു. മൂന്നോ നാലോ വാർഡുകളിൽ തൻ്റെ പേര് പട്ടികയിലുണ്ട്. പക്ഷേ തൽക്കാലം മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ക്ലാസുകളുടെയും സഹപാഠിത്തത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ ചേരാനാണ് താല്പര്യം. അധ്യാപന ജോലിയിൽ തിരിച്ച് ചേരണം. അതേ സമയം ജനസേവനവും തുടരും. ശോഭിത പറയുന്നു.
പേരക്കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് വർഷം മൂന്ന് ആയെന്ന് ബീന ഫിലിപ്പ് പറയുന്നു. 13 വർഷമായി ഒരു ക്രിസ്മസ് മകൾക്കും കുടുംബഞ്ഞോടൊപ്പവും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ചിട്ട്, ഈ ക്രിസ്മസ് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കണം- ബീന ഫിലിപ്പ് പറയുന്നു. മകൾക്ക് വയസ് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ജോലി ആയിട്ടില്ല. അമ്മ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ പാസാകും എന്ന തോന്നൽ മകൾക്കുണ്ട്. അവൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവും സ്വസ്ഥതയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, രോഗം പിടിപെടും എന്നൊക്കെ അവൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഭാരം കൂടുതലാണ്. എന്നാലും ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ്. പണ്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, ആൾക്കാരെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കാനും അത് പരിഹരിക്കാനും വലിയ താല്പര്യമാണ്. പക്ഷേ സ്വകാര്യമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ മാറ്റിനിർത്താൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അധികാര സ്ഥാനത്തേക്കാൾ പ്രധാനം ഒരു പ്രവർത്തകയായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ്. നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ പാർട്ടിയോട് പറയും. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തുറന്നു പറയും- ബീന ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു.
