കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ ദാരുണ ദുരന്തം; വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വീണ് സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി
Published : September 29, 2026 at 3:40 PM IST
പാലക്കാട്: കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ മേനോൻപാറയിൽ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വീണ് സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശിയായ ജോൺ കുമാറിൻ്റെ മക്കളായ അഞ്ചുവയസ്സുകാരി ജനിഫർ ജൂലിയറ്റും മൂന്നുവയസുകാരൻ റോബിൻ ക്രിസ്റ്റഫറുമാണ് മരിച്ചത്. മേനോൻപാറയിലെ കൂരാൻക്കാട്ടിലുള്ള വീട്ടിലാണ് ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്.
കളിക്കുന്നതിനിടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വീണു
ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികളെ ഉടൻ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
അമ്മ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അമ്മ തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ്, ബാത്റൂമിലെ കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ കുട്ടികളെ വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഏകദേശം മൂന്നടി ഉയരമുള്ള ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ പാലക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇരുവരും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയായ ജനിഫർ ജൂലിയറ്റിൻ്റെയും മൂന്നുവയസ്സുകാരനായ റോബിൻ ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെയും മരണത്തോടെ കുടുംബത്തിലും പ്രദേശത്തും വലിയ ഞെട്ടൽ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ട മായത് എന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഞെട്ടലിൻ്റ കാരണം.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി.
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സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മേനോൻപാറയിലെ കൂരാൻക്കാട്ടിലുള്ള വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി. കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ ടാങ്കിൽ വീണ് ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് കുട്ടികൾ മരിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം പ്രദേശത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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