ഓട്ടോറിക്ഷ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അപകട കാരണം പാമ്പിനെ കണ്ട് വാഹനം വെട്ടിച്ചത്
Published : November 26, 2025 at 9:08 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 9:20 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കരിമാൻതോട് തൂമ്പാക്കുളത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു.
കരിമാൻതോട് ശ്രീനാരായണ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളായ എട്ട് വയസുള്ള ആദിലക്ഷ്മി (മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി), തൈപ്പറമ്പിൽ മൻമദന്റെ മകനായ യദുകൃഷ്ണൻ (നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്.
ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏകദേശം 4.30 ഓടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. റോഡിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ചതാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ വലിയ താഴ്ചയിലുള്ള, ഏകദേശം 50 അടിയോളം ആഴമുള്ള, തോട്ടിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.
ഓട്ടോയിൽ ആറ് വിദ്യാർഥികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മരിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
പരിക്കേറ്റ ആദിലക്ഷ്മിയെ പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാണാതായ യദുകൃഷ്ണനായി ഫയർ ഫോഴ്സ് നടത്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തൂമ്പാക്കുളം മാടപ്പള്ളിൽ മനോജിന്റെ മകൾ ജുവൽ സാറാ തോമസിനെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചാഞ്ഞപ്ളാക്കൽ അനിലിന്റെ മകൾ ശബരിനാഥ്, കൊല്ലംപറമ്പിൽ ഷാജിയുടെ മകൾ അൽഫോൺസ എന്നിവർ പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. സ്ഥിരമായി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് പകരം മറ്റൊരാൾ ഓടിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന വിവരവും നാട്ടുകാർ നൽകുന്നുണ്ട്.
