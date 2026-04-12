ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ്റെ മരണം: രണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് സസ്പെൻഷൻ; ഞെട്ടിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്
അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ കോളജ് അധികൃതർ രണ്ട് അധ്യാപകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
Published : April 12, 2026 at 11:29 AM IST
കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ (20) മരണത്തിൽ കോളജ് അധികൃതർ രണ്ട് അധ്യാപകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഓറൽ പാത്തോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. കെ റാം, ഡോ. സംഗീത എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണവിധേയമായി നടപടിയെടുത്തത്. നിതിൻ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ജാതീയമായ അധിക്ഷേപവും അധ്യാപകരുടെ ക്രൂരമായ മാനസിക പീഡനവുമാണെന്ന പരാതി ശക്തമായതോടെയാണ് കോളജ് അധികൃതർ രണ്ട് അധ്യാപകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നിതിൻ രാജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചതിനു പിന്നിൽ ജാതി വർണ അധിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നു കാണിച്ചു ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം ചാലക്കാട് പുതുക്കുളങ്ങര പെയിൻ്റിങ് തൊഴിലാളിയായ വൈ എൽ രാജൻ്റെയും സി ആർ ലതയുടെയും മകനാണ് നിതിൻ രാജ്. ക്യാമ്പസിനുള്ളിലും പുറത്തും മകൻ ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടു എന്ന് അച്ഛൻ രാജനും അമ്മ ലതയും ആരോപിക്കുന്നു. സീനിയർ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായ റാഗിങ്ങും നേരിട്ടു. ഇതെല്ലാം മകൻ അധ്യാപകരോടും വകുപ്പ് മേധാവികളോടും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കടുത്ത അവഗണനയും അധിക്ഷേപവും നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് മകൻ ജീവനൊടുക്കിയത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഉന്നത ഏജൻസികളെ കൊണ്ടും അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആവശ്യം.
പച്ചയ്ക്ക് അപമാനിച്ചു; അമ്മയുടെ രോഗത്തെ പരിഹസിച്ചു
മരണത്തിന് മുൻപ് നിതിൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ച ഹൃദയഭേദകമായ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട കടുത്ത അവഗണനയും പരിഹാസവുമാണ് ഇതിൽ നിതിൻ വിവരിക്കുന്നത്:
"എല്ലാവരെയും പച്ചയ്ക്ക് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വിളിച്ച് അമ്മയെയും അമ്മയുടെ സർജറിയെയും കളിയാക്കി. അതിന് ശേഷം എൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്ക് കുറച്ചെന്ന് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു. ഇത് പേരൻ്റ്സിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ആകട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്..." നിതിൻ രാജിൻ്റെ ശബ്ദരേഖയിൽ പറയുന്നു.
ക്ലാസ് മുറികളിലും സ്റ്റാഫ് റൂമിലും വെച്ച് നിരന്തരമായി തന്നെ ഈ അധ്യാപകർ അപമാനിച്ചിരുന്നതായും നിതിൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് വേദന പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
കർശന നടപടി വേണമെന്ന് കുടുംബം
പെയിൻ്റിങ് തൊഴിലാളിയായ രാജൻ്റെയും ലതയുടെയും മകനായ നിതിൻ്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകത്തിന് തുല്യമാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പക്ഷം. സംഭവത്തിൽ ഉന്നത ഏജൻസികളെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നും കുറ്റക്കാരായ അധ്യാപകർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കോളജ് അധികൃതരുടെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി കൊണ്ട് മാത്രം നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ക്യാമ്പസിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
