ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പൊലീസുകാര്ക്ക് നേരെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം; എസ്ഐക്കും കോണ്സ്റ്റബിളിനും കുത്തേറ്റു, മൂന്ന് പേര് കസ്റ്റഡിയില്
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എസ്.ഐ ജിതിൻ ഞാറയ്ക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ ചുമതലയേറ്റത്.
Published : October 21, 2026 at 9:21 AM IST
എറണാകുളം: വൈപ്പിനിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരും ഗുണ്ടാസംഘവും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷം തടയാനെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണം. ഞാറയ്ക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിതിൻ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ രാകേഷ് എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. ആക്രമണത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരേയും ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊലീസുകാരുടെ തലയ്ക്കും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കൊലക്കേസ് പ്രതി മുന്നയടക്കം മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
വൈപ്പിൻ എളങ്കുന്നപ്പുഴയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരെ ഒരു സംഘം ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയത്. പ്രജിത്ത് എന്ന മുന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് ബസ് ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അക്രമം തടയാനും ബസ് ജീവനക്കാരെ രക്ഷിക്കാനും പൊലീസ് ഇടപെട്ടതോടെ, പ്രതികൾ പൊലീസിന് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നയും സംഘവും എസ്ഐയെയും കോൺസ്റ്റബിളിനെയും ആക്രമിക്കുകയും കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എസ്ഐ ജിതിൻ ഞാറയ്ക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ ചുമതലയേറ്റത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അക്രമികളെ പിടികൂടാനെത്തിയ മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയും പ്രതികൾ ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നു. എന്നാൽ സാഹസികമായി പൊലീസ് സംഘം ഇവരെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രജിത്ത് (മുന്ന), ഇയാളുടെ സഹോദരൻ പ്രജീഷ്, വരാപ്പുഴ സ്വദേശിയായ റാഹിൽ എന്നിവരാണ് നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം
പ്രതികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും.
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