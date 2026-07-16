തൃശൂരിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച സംഭവം; കാരണം ഷോർട്ട് സെർക്യൂട്ട്?
കുട്ടപ്പൻ (76), അംബിക (67) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് (ജൂലൈ 16) പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
Published : July 16, 2026 at 4:20 PM IST
തൃശൂർ: ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കിടപ്പുരോഗികളായ രണ്ട് ദമ്പതികൾക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടപ്പൻ (76), അംബിക (67) എന്നിവർക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുവായൂർ പാർത്ഥസാരഥി അമ്പലത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടിലായിരുന്നു അപകടം. ഇന്ന് (ജൂലൈ 16) പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
ഉഗ്ര ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ തീയും പുകയും ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം ഇരുവരും അറിയുന്നത്. പുകപടലങ്ങൾ ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവർക്കും ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ശബ്ദം കേട്ട് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ദമ്പതികളെ വീടിന് പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഇരുവർക്കും ചെറിയ തോതിൽ പൊള്ളലേറ്റതായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ചികിത്സക്കായി അടുത്തുള്ള ചാവക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ജനൽ ചില്ലുകൾക്കും ചുവരുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിശമനസേന എത്തിയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലെ തീ അണച്ചത്. ഫ്രിഡ്ജ് പൂർണമായും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ നിലയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രിഡ്ജ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ കേടായ വയറുകൾ അഥവാ മെയിന പ്ലഗിലെ വയറുകൾ പഴകിപ്പൊട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് സെർക്യൂട്ടിന് കാരണമാവാം.
മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം കംപ്രസറാണ്. കംപ്രസർ കേടാവുന്നതോ അമിത ഭാരം ഉണ്ടാവുന്നതോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും.
കറൻ്റിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനം. വോൾട്ടേജ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാവാം.
Also Read: ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി; തൃശൂരിൽ കെഎസ്ഇബി ഓഫിസ് ആക്രമിച്ച് നാട്ടുകാർ