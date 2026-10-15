ശബരിമല മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ്; കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
നറുക്കെടുപ്പിന് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദേവനന്ദൻ അർജുനെയും അനശ്വര എം രഞ്ജിത്തിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.
Published : October 15, 2026 at 3:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല-മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുക്കുന്നതിന് ഇത്തവണ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ദേവനന്ദൻ അർജുനെയും അനശ്വര എം രഞ്ജിത്തിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ രാമവർമ്മ രാജയാണ് കുട്ടികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. 2011ലെ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് കെടി തോമസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
പന്തളം നാലുകെട്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ അർജുൻ.വിയുടെയും കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ ഇളയ കോവിലകത്തെ ശർമ്മദ ആർ വർമ്മയുടെയും മകനായ ദേവനന്ദൻ അർജുൻ, ശബരിമല മേൽശാന്തിയെ നറുക്കെടുക്കും. തൃപ്പൂണിത്തുറ എസ്എൻവിപി സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ദേവനന്ദൻ.
പന്തളം ശ്രാമ്പിക്കൽ കോട്ടാരത്തിൽ മുൻ രാജ പ്രതിനിധി പരേതനായ ആർ കേരള വർമ്മ രാജയുടെ മകൾ മൈഥിലിരാജ -രഞ്ജിത്ത് രാജൻ ദമ്പതികളുടെ മകൾ അനശ്വര എം രഞ്ജിത്ത് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയെയും നറുക്കെടുക്കും. തൃപ്പൂണിത്തറ ഭവൻസ് വിദ്യമന്ദിറിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് അനശ്വര. ഒക്ടോബർ 17ന് രാവിലെ തിരുവാഭരണ മാളികയുടെ മുൻപിൽ വച്ച് കെട്ട് നിറച്ച് വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനുശേഷം 12 മണിക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെയും സംഘം പ്രതിനിധികളായ കേരള വർമ്മ, മനോജ് വർമ്മ എന്നിവര്ക്കുമൊപ്പമാകും കുട്ടികള് സന്നിധാനത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക.
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തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ഒക്ടോബര് 17ന് വൈകിട്ട് 5ന് ശബരിമല നട തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠരര് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി ഇഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ശ്രീലകത്ത് ദീപം തെളിക്കും. 18ന് ഉഷഃപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. വൃശ്ചികം ഒന്ന് മുതൽ ഒരു വർഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര് ചുമതല വഹിക്കുക.
വെര്ച്വല് ക്യൂ നിരക്ക് വര്ധനക്കെതിരെ ബിജെപി: ശബരിമല വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് തുക ഉയര്ത്താനുള്ള ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ നീക്കത്തെ വിമര്ശിച്ച് ബിജെപി രംഗത്ത്. നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അനൂപ് ആന്റണി പറഞ്ഞു. സൗജന്യ ശൗചാലയങ്ങള് ഒരുക്കാനെന്ന പേരില് ദര്ശന നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഭക്തരെ കൊള്ളയടിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യം സൗജന്യമായിരുന്ന വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് പിന്നീട് അഞ്ച് രൂപയാക്കി. ഇപ്പോഴത് പത്ത് രൂപയാക്കാനാണ് നീക്കം തുടരുന്നത്. നാളെയത് നൂറും ആയിരവും ആക്കാന് മടിക്കാത്ത ഏജന്സിയായി ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മാറുകയാണോയെന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനൂപ് ആന്റണി പറഞ്ഞു.
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