വയനാട് ബാവലി പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു
രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ദർസിൽ നിന്നും വിനോദയാത്രക്കായി വന്നതാണ് ഇവർ. സമീപത്തെ ബാവലി പുഴയിൽകുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.
Published : April 3, 2026 at 2:42 PM IST
വയനാട്: വയനാട് ബാവലി പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ഷംസീറിന്റെ മകൻ അദിനാൻ (17), പതിമംഗലം അഷ്റഫിന്റെ മകൻ ആഷിഖ് (15) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കൊടുവള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹസ്വ ഇശാഅത്തു സുന്ന ദർസിലെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു ഇരുവരും.
രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ദർസിൽ നിന്നും വിനോദയാത്രയ്ക്കായി വന്നതാണ് ഇവർ. ഇന്ന് മൈസൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ബാവലി മഖാം സന്ദർശിച്ചത്. അവിടെനിന്നും സമീപത്തെ ബാവലി പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.
ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് മുബഷീർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ നീന്തലറിയാവുന്ന ആഷിഖും അദിനാനും രക്ഷിക്കാനായി ചാടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മുബഷീറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇരുവരും മുങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് നാട്ടുകാർ ഇരുവരെയും പുറത്തെടുത്ത് മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
നീന്തൽ നല്ലൊരു ശാരീരിക വ്യായാമവും വിനോദോപാധിയുമാണെങ്കിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്യന്തം പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ അശ്രദ്ധകൾ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട നീന്തൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം:
പരിശീലനം നേടുക: നീന്തൽ നന്നായി അറിയാവുന്നവരുടെ കൂടെ മാത്രം നീന്താൻ പോവുക.
സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുക: ലൈഫ് ഗാർഡുകളുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളോ ബീച്ചുകളോ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഒറ്റയ്ക്ക് നീന്തരുത്: എപ്പോഴും കൂടെ ഒരാളെയെങ്കിലും കരുതുക.
ആഴം പരിശോധിക്കുക: വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നതിനു മുൻപ് ആഴം പരിശോധിക്കുക.
മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക: മദ്യപിച്ച ശേഷം നീന്തുന്നത് അപകടകരമാണ്.
സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ: കുട്ടികളും നീന്തൽ വശമില്ലാത്തവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
കാലാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുക: ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ നീന്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ അമിതമായ തണുപ്പോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നീന്തുന്നത് നിർത്തുക.
കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക മുൻകരുതലുകൾ:
- കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്നവർ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
- കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്കോ മുതിർന്നവരുടെ മേൽനോട്ടമില്ലാതെയോ നീന്താൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്.
- തുറന്ന ജലാശയങ്ങളിൽ നീന്തുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്തുന്നതുപോലെയല്ലെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക.
- ബോട്ട് ഉടമകൾ നിയമമനുസരിച്ച് അവരുടെ ബോട്ടുകളിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. നീന്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും അത് ധരിക്കുക.
- ജെറ്റ് സ്കീ പോലുള്ള വ്യക്തിഗത വാട്ടർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അവ മുതിർന്നവർക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, കൂടാതെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യവുമാണ്.
- ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ ഇല്ലാത്ത തടാകത്തിലോ നദിയിലോ ആണ് നീന്തുന്നതെങ്കിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ALSO READ: 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ' പാട്ട് പ്രകോപിപ്പിച്ചു; സുമേഷ് അച്യുതന്റെ പ്രചാരണ വാഹനം തടഞ്ഞു, ജീവനക്കാരന് പരിക്ക്