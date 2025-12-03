ജനനം മുതൽ ജോലി വരെ; പഠനവൈകല്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഇരട്ടകൾക്ക് ഒരേ സർക്കാർ ജോലി
പരിമിതികളെ പടവെട്ടി തോൽപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന സവിതയുടെയും സംഗീതയുടെയും ജീവിത കഥയാണ് ഇത്.
Published : December 3, 2025 at 2:02 PM IST
കാസർകോട്: ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ജനനം, ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നു, പരിമിതികളെ മറികടന്നതും ഒരുമിച്ച്. ഒടുവിൽ, ഒരുമിച്ചുതന്നെ സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഭീമനടി കൂരാക്കുണ്ടിലെ സവിത ജോസഫിനും സംഗീത ജോസഫിനും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇരട്ടിമധുരത്തിൻ്റേതായി. ക്രിസ്മസ് മാസത്തിൽ ചുവന്ന വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് സുന്ദരിമാരായി ഇരട്ട സഹോദരിമാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കാഴ്ച കണ്ടുനിന്നവർക്കും സന്തോഷവും ഒപ്പം കൗതുകവും നിറഞ്ഞതായി.
പഠന വൈകല്യത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക്
ഭീമനടി കൂരാക്കുണ്ടിലെ ജോസഫിൻ്റെയും സുനി ജോർജിൻ്റെയും മക്കളാണ് ഇരുവരും. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന പഠന വൈകല്യം ഇരുവരെയും അലട്ടിയിരുന്നു. വായന, എഴുത്ത്, അക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൽ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇരുവര്ക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ, മക്കൾക്കൊപ്പം അവരുടെ നിഴൽപോലെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതോടെ കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ വഴിക്കുവന്നു. പഠനകാര്യങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും അവർ താങ്ങും തണലുമായി. ഒപ്പം കുഞ്ഞനിയത്തിമാര്ക്ക് എന്തിനും സഹായവുമായി മൂത്തസഹോദരി കവിത ജോസഫും.
സർക്കാർ ജോലി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു നല്ല ജോലി മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്ന് ജോസഫും സുനി ജോർജും പറയുന്നു. എന്നാൽ അവർ തിരിച്ചു തന്നതാകട്ടെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത സമ്മാനമാണ്. മക്കളിൽ ഞങ്ങള് അഭിമാനിക്കുകയാണെന്നും ഇവരുവരും പറയുന്നു.
ഗുരു ബിപിനും കഠിന പ്രയത്നവും
കല്ലഞ്ചിറ എ എൽ പി സ്കൂൾ, പ്ലാച്ചിക്കര എ യു പി സ്കൂൾ, വരക്കാട് വള്ളിയോടൻ കേളു നായർ സ്മാരക ഹയർ സെക്കന്ഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. പിഎസ്സി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും സ്ക്രൈബിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെയാണ് ഇവർ എഴുതിയത്. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇരുവരും ആനിമേഷനും പഠിച്ചു.
രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പിന്തുണയ്ക്കപ്പുറം, ബിപിൻ എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ശിക്ഷണമാണ് ഇരുവരെയും കരുത്തുള്ളവരാക്കിയത്. കുട്ടികളുടെ പരിമിതികൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം നൂറിലധികം പരീക്ഷകൾ നടത്തി അവരെ സജ്ജരാക്കി. കണക്കിൽ അൽപ്പം പിന്നോട്ടായിരുന്ന ഇവരെ കണക്ക് 'വെള്ളംപോലെ' ആക്കി മാറ്റി.
സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചു ദൂരം മാത്രമെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ അവർ കുതിച്ചു. മൂന്നുവർഷത്തോളം ഭീമനടിയിലെ പിഎസ്സി പരിശീലന കേന്ദ്രമായ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു. ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ട്രാക്കിൽ കയറി ഒടുവില് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കുതിച്ചു.
23-ാം വയസ്സിൽ സർക്കാർ ജോലി
23-ാം വയസ്സിലാണ് ഇരുവരെയും തേടി സർക്കാർ ജോലി എത്തുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻ്റ് തസ്തികയിലാണ് ഇരുവര്ക്കും നിയമനം. സവിതയ്ക്ക് ഹോസ്ദുർഗ് സബ് കോടതിയിലും സംഗീതയ്ക്ക് ഹോസ്ദുർഗ് മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിലും നിയമനം ലഭിച്ചു. ഈ രണ്ടു കോടതികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ ഒരേ വളപ്പിലും. നവംബർ 30-നാണ് നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമെത്തി ഒപ്പിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം സവിതയും സംഗീതയും മറച്ചുവെച്ചില്ല.
"വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്" സവിതയും സംഗീതയും പറഞ്ഞു.
കെ എസ് ഇ ബി റിട്ട. സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ആണ് പിതാവായ ജോസഫ്. കല്ലഞ്ചിറ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക ആണ് മാതാവ് സുനി ജോർജ്.
മക്കളുടെ വിജയം ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരുപോലെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു. പരിമിതികളെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രചോദനമാണ് സവിതയുടെയും സംഗീതയുടെയും ഈ വിജയഗാഥ.
