ഈ ഇരട്ടകൾ സൂപ്പറാ; പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഒരേ മാർക്ക്, ശിവാനന്ദനയ്ക്കും പ്രിയ്ക്കും ഈ വിജയം ഇരട്ടി മധുരം
Published : May 16, 2026 at 5:43 PM IST
പാലക്കാട്: ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചതും കളിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച്. ഒടുവിൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം വന്നപ്പോൾ ഒരേ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇരട്ട സഹോദരിമാർ. പാലക്കാട് അനങ്ങനടി കളപ്പറമ്പിൽ
ശിവാനന്ദനയ്ക്കും പ്രിയ്ക്കും ഈ വിജയം ഇരട്ടി മധുരമാണ്. ഇരുവരും എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബവും.
അനങ്ങനടി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ശിവാനന്ദയും പ്രിയയും. തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായ അമ്മ പ്രിയയുടെയും നിർമാണ തൊഴിലാളിയായ അച്ഛൻ ശിവാനന്ദൻ്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഇവർ കണ്ടത്. കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ അധ്വാനം തന്നെയാണ് തങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഊർജമായതെന്ന് ഈ മിടുക്കികൾ പറയുന്നു.
ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാലക്കാട് യുപി സ്കൂളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പഠനം. തുടർന്ന് എട്ടു മുതൽ 10 വരെ അനങ്ങനടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം രണ്ടുപേരും എൻസിസി കേഡറ്റുകളുമായിരുന്നു. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒട്ടു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഇനി സയൻസ് കോഴ്സ് പഠിച്ച് മിലിറ്ററി നഴ്സിങ് എടുക്കണമെന്ന് ശിവാനന്ദയും പ്രിയയും പറഞ്ഞു. മക്കളുടെ കഠിനപ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് റിസൾട്ട് എന്നും സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും മാതാവ് പ്രിയ പറഞ്ഞു. ഇവരെ കൂടാതെ സഹോദരൻ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയായ സഞ്ജീവ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇവരുടെ കൊച്ചു കുടുംബം.
ഇന്നലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത്തവണ 99.07 ആണ് വിജയ ശതമാനം. 414290 വിദ്യാർഥികള് ഉപരി പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. 30514 കുട്ടികള് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എപ്ലസ് നേടുകയും ചെയ്തു. ലക്ഷദ്വീപിൽ 97.67 ആണ് വിജയ ശതമാനമാം. തിരുവനന്തപുരത്തെ പിആർഡി ചേംബറിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഷർമിള മേരി ജോസഫാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ
മുൻ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മികച്ച വിജയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 99.5 ശതമാനമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി വിജയശതമാനം. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ റെഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ 4,26,697 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. ഇതിൽ 4,24,583 പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി. കഴിഞ്ഞ തവണ 61,441 വിദ്യാർഥികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
