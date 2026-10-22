പീരുമേട്ടിൽ ഇരട്ട കൊലപാതകം യുവാവ് ഭാര്യയെയും അമ്മയെയും കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി, പ്രതി പിടിയില്
കുടുംബപ്രശ്നമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്.
Published : October 22, 2026 at 7:00 AM IST
ഇടുക്കി: പീരുമേട് ഗ്ലെന് മേരി എസ്റ്റേറ്റിൽ യുവാവ് ഭാര്യയെയും ഭാര്യയുടെ അമ്മയെയും കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഗ്ലെന് മേരി എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രിൻസ് (40 ) പൊലീസ് പിടിയിലായി.
ഇയാളുടെ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക (34) ഭാര്യയുടെ മാതാവ് നേസം (വസന്ത ) (60) എന്നിവരെയാണ് ഇയാൾ കുത്തികൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ഇസ്രവേലിനും കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ ഇസ്രവേലിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുടുംബപ്രശ്നമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ പ്രിയങ്കയുടെ വീട്ടിൽവച്ചായിരുന്നു സംഭവം. പ്രിൻസും പ്രിയങ്കയും തമ്മിൽ ഏറെനാളായി കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കും പതിവായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി മദ്യപിച്ചെത്തിയ പ്രിൻസ് ആദ്യം ഭാര്യാമാതാവുമായാണ് വഴക്കിട്ടത്. തുടർന്ന് ഭാര്യാമാതാവിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു.
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ഇതിനുപിന്നാലെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കടയിലെ ജീവനക്കാരിയായ പ്രിയങ്ക ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടത്. പിന്നാലെ പ്രിയങ്കയെയും ഇയാൾ വഴിയിലിട്ട് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരും സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. വഴക്കിനിടെ പ്രിയങ്കയുടെ പിതാവിനെയും പ്രതി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.