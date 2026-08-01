ETV Bharat / state

വിവാഹ വേദിയിൽ നിറയെ 'ഇരട്ട മയം'! ചങ്ങനാശ്ശേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പള്ളിയിൽ കൗതുക കല്യാണം

വേദിയിലെ എല്ലാ പ്രധാന വേഷങ്ങളും ഇരട്ടകൾ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇരട്ട സഹോദരന്മാർ ഇരട്ട സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനൊപ്പം, വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇരട്ട വൈദികരും അൾത്താര ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചത് ഇരട്ട സഹോദരന്മാരുമായിരുന്നു

TWIN BROTHERS MARRY TWIN SISTERS TWIN PRIESTS OFFICIATE KERALA WEDDING UNIQUE CHRISTIAN WEDDING
representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: കേരളത്തിൽ അപൂർവത നിറഞ്ഞ ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങിനാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.ചില വിവാഹങ്ങൾ പൂക്കൾ കൊണ്ടും, നിമിഷങ്ങൾകൊണ്ടും ആയിരിക്കും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്, ചിലത് സംഗീതത്തിൻ്റെയും വേദികളുടെയും പേരിലും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹം വളരെ അപൂർവമായ നിമിഷങ്ങൾകൊണ്ടായിരിക്കും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക .

വേദിയിലെ എല്ലാ പ്രധാന വേഷങ്ങളും ഇരട്ടകൾ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇരട്ട സഹോദരന്മാർ ഇരട്ട സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനൊപ്പം, വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇരട്ട വൈദികരും അൾത്താര ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചത് ഇരട്ട സഹോദരന്മാരുമായിരുന്നു. ബാല്യകാലം മുതൽ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമായതിൻ്റ സന്തോഷത്തിലാണ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും.

ചങ്ങനാശ്ശേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പള്ളിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെട്ടുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞുമോൻ തോമസ്–ജോമോൾ ദമ്പതികളുടെ ഇരട്ടമക്കളായ അഖിൽ കെ. തോമസും നിഖിൽ കെ. തോമസും കുളത്തൂർ കുമ്പുളുവേലിൽ ടോമിച്ചൻ–മേരിക്കുട്ടി ദമ്പതികളുടെ ഇരട്ടമക്കളായ മാഗി മേരി തോമസിനെയും മരിയ മേരി തോമസിനെയും വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹച്ചടങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇരട്ടകളുടെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞുനിന്നതോടെ ചടങ്ങ് അതിഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും കൗതുക കാഴ്‌ചയായി. വിവാഹ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

ഇരട്ടകളെ തേടി നടത്തിയ പ്രത്യേക ഒരുക്കങ്ങൾ

വിവാഹത്തെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വധുവരന്മാർക്ക് ബാല്യകാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിനാലാണ് വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട വൈദികരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക ശ്രമം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിലെ ഫാ. ആൻ്റോ പെഴുംകാട്ടിലും ഫാ. അജോ പെഴുംകാട്ടിലും ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സമ്മതിച്ചു.

അൾത്താര ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചതാകട്ടെ പാലായിൽ നിന്നുള്ള ഇരട്ട സഹോദരന്മാരായ ജെറോൺ ജെയിംസും ജോഹോൻ ജെയിംസും ആയിരുന്നു. "ബാല്യം മുതൽ ഇരട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹം എന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു. കുടുംബത്തിനും അതേ ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് അത് യാഥാർഥ്യമായത്," എന്ന് വധുവരന്മാർ പ്രതികരിച്ചു.

ജീവിതത്തിലും ഇനി ഒരുമിച്ചൊരു പുതിയ അധ്യായം

വരന്മാരായ അഖിലും നിഖിലും മെർച്ചൻ്റ് നേവിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, വധുക്കളായ മാഗിയും മരിയയും ഐ.ടി. മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്‌ത തൊഴിൽ മേഖലകളിലായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അധ്യായം ഒരേ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് ആരംഭിക്കാനായതിൽ ഇരുകുടുംബങ്ങളും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവാഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇരട്ട വൈദികരും ചടങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഇരട്ടകളുടെ വിവാഹത്തിന് കാർമികത്വം വഹിക്കാനായത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അവർ ഒരുമിച്ച് ജനിച്ചതുപോലെ പുതിയ ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് വൈദിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ഇത്തരം നിമിഷങ്ങൾ," എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപൂർവമായ ഈ വിവാഹം കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തിയും ഒരുമയുടെ സൗന്ദര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന മനോഹരമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Also read: ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്‌സ്; 'ഷിഫ്‌റ്റ് വാട്ടർ റസ്‌ക്യൂ' പരീശീലനം നൽകി നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്‌ധ സംഘം

TAGGED:

TWIN BROTHERS MARRY TWIN SISTERS
TWIN PRIESTS OFFICIATE
KERALA WEDDING
UNIQUE CHRISTIAN WEDDING
VIRAL WEDDING STORY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.