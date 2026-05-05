''ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയെ കാണ്മാനില്ല...'' നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്രസക്തമായി പാർട്ടി
ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വോട്ടുകൾ ജില്ലയിൽ അവർ മത്സരിച്ച ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫിന് മറിച്ചുവെന്ന ആരോപണമാണ് സിപിഎം ഉന്നയിക്കുന്നത്.
Published : May 5, 2026 at 3:17 PM IST
എറണാകുളം: നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്രസക്തരായി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ പോലും എൻഡിഎ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിക്ക് ഇത്തവണ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി യുഡിഎഫ് ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആരോപണമാണുയരുന്നത്.
ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വോട്ടുകൾ ജില്ലയിൽ അവർ മത്സരിച്ച ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫിന് മറിച്ചുവെന്ന ആരോപണമാണ് സിപിഎം ഉന്നയിക്കുന്നത്. എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി കോൺഗ്രസുമായി ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സിപിഐഎം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സതീശ് ആരോപിച്ചു. അതാണ് വൈപ്പിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായതെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സതീഷ് പറഞ്ഞു.
എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വോട്ടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി അപ്രസക്തമായി. ജനങ്ങൾ അവരെ കൈവിട്ടിരിക്കയാണ്. ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട വോട്ട് വർധനവ് ഉണ്ടായില്ല. ആ വോട്ടെല്ലാം കോൺഗ്രസിലേക്കാണ് പോയത്. ജില്ലയിലെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകും.
കുറേക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും എസ് സതീഷ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി നേടിയ വോട്ട് വിഹിതം പരിശോധിച്ചാൽ വോട്ട് ചോർച്ച വ്യാപകമായി സംഭവിച്ചു വെന്ന് വ്യക്തമാകും.
ഇടതു മണ്ഡലമായ വൈപ്പിനിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ വിജയിപ്പിച്ചതും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിലെ വോട്ട് ചോർച്ചയാണ്.
2021 ലെ നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി 13,540 വോട്ട് നേടിയിരുന്നു. ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി 16,707 വോട്ടും നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇവർ രണ്ടും പേരും ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചപ്പോൾ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി അനിത തോമസ്13,637 വോട്ട് മാത്രമാണ് നേടിയത്. 16,616 വോട്ടിൻ്റെ കുറവാണ് സംഭവിചത്. ഇത്തവണ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ എംബി ഷൈനിയെ യുഡിഎഫിലെ ടോണി ചെമ്മണി പരാജയപ്പെടുത്തിയത് 15,648 വോട്ടിനാണ്.
ഇതോടെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സംബൂർണ ഇടതു പരാജയത്തിന് കാരണം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫ് ലഭിച്ചതിലാണ് എന്ന വിമർശനമുയരുന്നത്. ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ കുന്നത്തു നാട്ടിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പാർടിയുടെ സ്ഥാനം. കഴിഞ തവണ 27.64 ശതമാനം വോട്ടാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി നേടിയത്. ബിജെപിക്ക് 4.66 ശതമാനം വോട്ടും ലഭിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ തവണ ബിജെപിയും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയും ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചിട്ടും 24.9 ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണ 31.98. ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ച യുഡിഎഫിന് ഇത്തവണ 43.5 ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ തവണ 33.77 ശതമാനം വോട്ട് നേടി വിജയിച്ച എൽഡിഎഫിലെ പിവി ശ്രീനിജൻ 30.3 ശതമാനം വോട്ടാണ് നേടിയത്. ജില്ലയിൽ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മത്സരിച്ച മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് യുഡിഎഫ് ട്വന്റി 20 ഡീൽ നടന്നതായി സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നത്.
