കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്; ട്വൻ്റി 20 എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പം, കൈകോർത്ത് സാബു ജേക്കബ്
സാബു ജേക്കബും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികസന നയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായാണ് സഖ്യമെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
Published : January 22, 2026 at 3:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമാകുന്നതായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് ട്വൻ്റി 20 ചീഫ് സാബു എം ജേക്കബിൻ്റെ മുന്നണി പ്രവേശം പ്രഖ്യാപിക്കും. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി ആവിഷ്കരിച്ച മിഷൻ കേരളയുടെ ഭാഗമായാണ് ട്വൻ്റി 20 എൻഡിഎയിലെത്തുന്നത്.
വികസിത കേരളം, വിശ്വാസ സംരക്ഷണം, സുരക്ഷിത കേരളം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് എൻഡിഎ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. കിറ്റെക്സ് എംഡി സാബു എം ജേക്കബും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും തമ്മിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് സഖ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ധാരണയായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ചർച്ചകളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്നാണ് എൻഡിഎ വിലയിരുത്തുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മുന്നണികളായ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും നാടിനെ കട്ടുമുടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്ന് ട്വൻ്റി 20 ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സാബു എം ജേക്കബ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. താനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലെന്നും ഒരു വ്യവസായിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള മനംമടുപ്പാണ് ട്വൻ്റി 20 എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി വികസനത്തിനും ജനക്ഷേമത്തിനുമായി ഒട്ടനവധി മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയാണ്. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്ന പിണറായി സർക്കാർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പാവപ്പെട്ടവന് ഒരുനേരം പോലും വയറുനിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില മൂന്നും നാലും ഇരട്ടിയായി വർധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ച്
ട്വൻ്റി 20യുടെ വളർച്ചയിൽ ഭയപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് സാബു എം ജേക്കബ് ആരോപിച്ചു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും കൂടാതെ എസ്ഡിപിഐ, പിഡിപി തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് ജനകീയ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് തങ്ങൾക്കെതിരെ മത്സരിച്ചു.
കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാതെ ട്വൻ്റി 20ക്കെതിരെ പൊതുസ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്നും ഇത് ലജ്ജാകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്രയേറെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും പുതുതായി രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും 89 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കാനും സാധിച്ചു. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ട്വൻ്റി 20 വളർന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നും നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി ഗൗരവമായി പുനർചിന്തനം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വികസന രാഷ്ട്രീയം
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് എൻഡിഎ നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും മാറിമാറി ഭരിച്ച് കേരളത്തെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇടത്-വലത് മുന്നണികളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടവയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണം നാടിനെ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു.
അഴിമതിയും അനാസ്ഥയും ഭരണപരാജയവും കാരണമാണ് 2016ൽ ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെ പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി എൽഡിഎഫ് ഭരണവും ഇതേ പാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്വൻ്റി 20 വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഗോപകുമാറും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
നിലവിൽ കേരളത്തിലെ നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ട്വൻ്റി 20യുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ്. കൂടാതെ രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 12 ശതമാനത്തോളം വോട്ട് വിഹിതം നേടാൻ പാർട്ടിക്കായിട്ടുണ്ട്. സാബു എം ജേക്കബ് കേരളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ സംരംഭകനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികവ് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാണെന്നും ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൊഴിൽദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ സാബു എം ജേക്കബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്നും തെലങ്കാനയിൽ പോയി അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വൈദഗ്ധ്യവും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
നിർണായക നീക്കം
ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ (എൻഡിഎ) അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രാദേശികമായ കരുത്തുള്ള പാർട്ടികളെ കൂടെക്കൂട്ടുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ബിജെപി പയറ്റുന്നത്. സികെ ജാനു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുന്നണി വിട്ടുപോയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ പുതിയ സഖ്യം എൻഡിഎയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താകുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. മധ്യകേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള കക്ഷിയാണ് ട്വൻ്റി 20.
കിഴക്കമ്പലം, ഐക്കരനാട്, മഴുവന്നൂർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണമുള്ള ട്വൻ്റി 20ക്ക് കുന്നത്തുനാട്, പെരുമ്പാവൂർ, കോതമംഗലം, മൂവാറ്റുപുഴ, തൃക്കാക്കര, എറണാകുളം തുടങ്ങിയ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ട് വിഹിതം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലായി 15.5 ശതമാനം വോട്ടും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 12 ശതമാനത്തോളം വോട്ടും നേടാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഇരു മുന്നണികളായ എൽഡിഎഫിൽ നിന്നും യുഡിഎഫിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന കടുത്ത എതിർപ്പുകളും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യവുമാണ് ട്വൻ്റി 20യെ എൻഡിഎയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബെന്നി ബെഹനാനിൽ നിന്നും സിപിഎം എംഎൽഎ പിവി ശ്രീനിജിനിൽ നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതായി ട്വൻ്റി 20 നേരത്തെ തന്നെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻപ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന് പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ അലയൻസ് (പിഡബ്ല്യുഎ) എന്ന പേരിൽ നാലാം മുന്നണി രൂപീകരിക്കാൻ ട്വൻ്റി 20 ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ദേശീയ തലത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായതോടെ ആ സഖ്യം സ്വാഭാവികമായി ഇല്ലാതായിരുന്നു.
ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധ്യകേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ട്വൻ്റി 20യുമായുള്ള സഖ്യം നിർണായകമാണ്. ജില്ലയിലെ മൂന്നോ നാലോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാമെന്നും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണ്ഡലമെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. ട്വൻ്റി 20 മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി വോട്ടുകൾ പൂർണമായും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വവും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന. കിഴക്കമ്പലം മോഡൽ വികസനവും മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടികളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ തന്ത്രമായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പയറ്റുക.
